Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 16º
X
Somos Deporte

Quimsa informó cómo será la venta de entradas para el quinto juego ante Gimnasia

La Fusión recibirá al elenco chubutense el miércoles en el estadio Ciudad con la obligación de ganar.

Hoy 14:45

Quimsa dio a conocer el cronograma de venta de entradas para el trascendental partido del próximo miércoles frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, correspondiente al quinto encuentro de la serie final de la Liga Nacional de Básquet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión buscará hacerse fuerte en el estadio Ciudad para seguir con vida en la serie de cuartos de final, que actualmente favorece al conjunto patagónico por 3-1. El equipo santiagueño está obligado a ganar para extender la definición.

Desde la dirigencia informaron que la venta de entradas comenzará este martes. En el horario de 9 a 12.30, la misma estará destinada exclusivamente a los abonados.

Por la tarde, en tanto, la venta se abrirá para el público en general, en el horario de 18 a 20.30.

Además, se aclaró que solo se venderán dos entradas por persona.

El encuentro se disputará el miércoles a las 21, en el estadio Ciudad, donde Quimsa intentará aprovechar el apoyo de su gente para descontar en la serie y mantener vivo el sueño de campeón.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: España arranca el Mundial 2026 ante Cabo Verde
  2. 2. Brutal ataque a un chofer de Uber en el Bº Huaico Hondo: fue emboscado por al menos 10 delincuentes
  3. 3. Cómo atenderá el comercio santiagueño durante los feriados del 15 y 20 de junio
  4. 4. Un joven sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacado con un machete
  5. 5. Investigan el abuso de una niña de 3 años por parte de una vecina menor de edad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT