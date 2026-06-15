Quimsa informó cómo será la venta de entradas para el quinto juego ante Gimnasia

La Fusión recibirá al elenco chubutense el miércoles en el estadio Ciudad con la obligación de ganar.

Hoy 14:45

Quimsa dio a conocer el cronograma de venta de entradas para el trascendental partido del próximo miércoles frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, correspondiente al quinto encuentro de la serie final de la Liga Nacional de Básquet.

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La Fusión buscará hacerse fuerte en el estadio Ciudad para seguir con vida en la serie de cuartos de final, que actualmente favorece al conjunto patagónico por 3-1. El equipo santiagueño está obligado a ganar para extender la definición.

Desde la dirigencia informaron que la venta de entradas comenzará este martes. En el horario de 9 a 12.30, la misma estará destinada exclusivamente a los abonados.

Por la tarde, en tanto, la venta se abrirá para el público en general, en el horario de 18 a 20.30.

Además, se aclaró que solo se venderán dos entradas por persona.

El encuentro se disputará el miércoles a las 21, en el estadio Ciudad, donde Quimsa intentará aprovechar el apoyo de su gente para descontar en la serie y mantener vivo el sueño de campeón.