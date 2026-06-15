Sarmiento confirmó otro regreso para reforzar su ataque: vuelve Rodrigo Bernal

El delantero paraguayo volverá a ponerse la camiseta del Profe en el Torneo Federal A.

Hoy 14:26

Sarmiento de La Banda continúa fortaleciendo su plantel y anunció oficialmente el regreso del delantero paraguayo Rodrigo Bernal, quien se convirtió en la segunda incorporación del equipo para esta etapa de la temporada.

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El atacante vuelve a vestir la camiseta del Profe, donde ya dejó una buena imagen en su anterior paso por la institución. De esta manera, el entrenador Víctor Riggio suma una nueva variante ofensiva con un jugador que conoce el club y que buscará aportar su experiencia en la recta decisiva del campeonato.

Bernal se suma a Nicolás Juárez, quien también regresó recientemente a la entidad bandeña, en el marco de un mercado de pases que apunta a potenciar un plantel que atraviesa un gran presente.

El conjunto bandeño vive su mejor momento en el torneo, acumulando cinco victorias consecutivas, una racha que le permitió afianzarse en los puestos de clasificación y convertirse en uno de los protagonistas de la competencia.

Con el regreso de Rodrigo Bernal, Sarmiento apuesta a reforzar su poder en ataque y mantener el nivel que lo llevó a consolidarse entre los principales animadores del certamen.