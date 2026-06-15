Tras su salida de Boca, Ander Herrera ya tendría un nuevo destino

El volante comenzó a ser vinculado con un posible regreso a un club de Europa. Desde la institución reconocieron públicamente su interés por fichar al experimentado mediocampista.

Hoy 13:08

La etapa de Ander Herrera en Boca Juniors llegó a su fin hace apenas unos días, pero en España ya comenzaron las especulaciones sobre cuál será el próximo destino del volante de 36 años. Y todo indica que podría tratarse de un regreso cargado de simbolismo: el Real Zaragoza, club que lo formó y donde debutó como profesional, sueña con volver a contar con uno de sus hijos pródigos.

Tras acordar la rescisión de su contrato con el Xeneize, que originalmente vencía en diciembre, el futbolista español se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su familia en la Patagonia. Mientras define los pasos a seguir en su carrera, desde Zaragoza no ocultaron el deseo de incorporarlo para la próxima temporada.

El primero en manifestar públicamente ese interés fue el director deportivo del club, Lalo Arantegui, quien dejó una declaración que rápidamente generó entusiasmo entre los hinchas. El dirigente destacó la trayectoria de Herrera y aseguró que hará todo lo posible para concretar su llegada si existe una mínima oportunidad de negociación.

A esas palabras se sumó el entrenador Ibai Gómez, quien también se mostró ilusionado con la posibilidad. El técnico reconoció que no mantuvo conversaciones con el mediocampista, aunque afirmó que tarde o temprano el reencuentro entre el jugador y el club terminará produciéndose debido al fuerte vínculo que mantienen desde hace años.

La expectativa no es casual. Ander Herrera surgió de las divisiones inferiores del Real Zaragoza, debutó allí en el fútbol profesional y siempre conservó una relación especial con la institución. En España incluso lo consideran uno de los canteranos más exitosos de la historia reciente del club, gracias a una carrera que lo llevó a competir en la élite europea.

Después de dejar Zaragoza, el volante construyó una destacada trayectoria que incluyó pasos por clubes de la talla de Manchester United y Paris Saint-Germain, además de su reciente experiencia en Boca Juniors. En el conjunto argentino vivió una etapa intensa que finalizó en medio de la reestructuración impulsada por Juan Román Riquelme para renovar el plantel de cara al segundo semestre de 2026.

La salida de Herrera fue la primera decisión importante dentro de un proceso de renovación que promete más movimientos durante el mercado de pases. Mientras tanto, en España crece la ilusión de ver nuevamente al mediocampista vestido con la camiseta del club que marcó el inicio de una carrera que lo llevó a competir en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial.