Franco Colapinto ya piensa en Austria: cuándo vuelve a correr

Luego de finalizar en el 10° puesto del Gran Premio de Barcelona, el piloto argentino ya trabaja de cara a la próxima fecha de la Fórmula 1.

Hoy 11:40

Franco Colapinto continúa consolidándose en la Fórmula 1 y viene de completar otra destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona, donde finalizó en la décima posición y volvió a sumar puntos para Alpine. El piloto argentino atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, ya que logró ingresar en la zona de puntuación en cuatro de las últimas seis competencias.

La actuación en el circuito de Montmeló confirmó el crecimiento que viene mostrando el joven corredor dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial. Con regularidad, buen ritmo de carrera y cada vez más confianza, Colapinto se ha convertido en una pieza importante para la escudería francesa en la lucha por escalar posiciones en el campeonato.

Ahora, el próximo desafío será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio en el tradicional circuito de Red Bull Ring, ubicado en Spielberg. Se trata de uno de los escenarios más veloces y exigentes del calendario, donde suelen darse carreras muy disputadas y estrategias determinantes.

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado se desarrollará la tercera práctica y posteriormente la clasificación, que definirá el orden de largada para la competencia principal. Finalmente, el domingo se correrá la carrera a 71 vueltas, una prueba en la que el argentino intentará mantenerse dentro de la zona de puntos.

Los horarios para Argentina serán los siguientes: el viernes 26 de junio la Práctica Libre 1 comenzará a las 8.30 y la Práctica Libre 2 a las 12.00. El sábado 27 se disputará la Práctica Libre 3 desde las 7.30, mientras que la clasificación arrancará a las 11.00. Por último, la carrera del Gran Premio de Austria se pondrá en marcha el domingo 28 a las 10.00.

Con la confianza en alza y resultados cada vez más sólidos, Franco Colapinto afrontará una nueva oportunidad para seguir creciendo en la Fórmula 1 y continuar aportando puntos valiosos para Alpine en una temporada que lo tiene como una de las grandes revelaciones de la categoría.