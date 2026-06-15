Túnez se quedó sin entrenador tras la goleada sufrida ante Suecia en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil 1
Ecuador 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Egipto -
15 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Túnez se quedó sin entrenador tras la goleada sufrida ante Suecia en el Mundial

Sabri Lamouchi fue despedido por la federación tunecina pocas horas después de la dura derrota por 5-1 frente a Suecia en el debut del Mundial 2026. Se convirtió en el primer director técnico en dejar su cargo durante la actual Copa del Mundo.

Hoy 11:25
Sabri Lamouchi

La primera salida de un entrenador en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación Tunecina de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi luego de la contundente derrota por 5-1 ante Suecia en la primera fecha del Grupo F, un resultado que dejó al seleccionado africano en una situación comprometida de cara a la clasificación.

La goleada sufrida en el estreno terminó siendo determinante para la continuidad del entrenador, quien apenas alcanzó a dirigir cinco encuentros al frente del equipo. Durante su gestión registró una victoria, un empate y tres derrotas, números que no convencieron a los dirigentes y precipitaron la decisión de realizar un cambio en plena competencia.

En el encuentro disputado ante los suecos, el conjunto europeo mostró una notable superioridad y resolvió el partido con autoridad. Yasin Ayari, en dos oportunidades, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg fueron los autores de los goles de Suecia, mientras que Omar Rekik anotó el único tanto tunecino antes del descanso.

Con esta victoria, Suecia quedó como único líder del grupo, beneficiado también por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón. El conjunto escandinavo firmó una de las actuaciones más convincentes de la primera jornada y dio un paso importante rumbo a los octavos de final.

Para Túnez, en cambio, el panorama es mucho más complejo. Además de la dura derrota, deberá afrontar el resto del torneo con un nuevo cuerpo técnico y sin margen de error. Su próximo compromiso será frente a Japón, un encuentro en el que estará obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Mientras tanto, Suecia se prepara para afrontar un desafío de mayor exigencia cuando se mida con Países Bajos, en un duelo que podría comenzar a definir al líder definitivo del Grupo F y a uno de los candidatos a meterse entre los mejores equipos de la competición.

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