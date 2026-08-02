Sin lugar en River, Maximiliano Salas jugará en otro club del fútbol argentino

El delantero fue cedido por un año, sin cargo ni opción de compra. No estaba en los planes de Eduardo Coudet y entrenaba apartado en el predio de Cantilo.

Hoy 18:23

Maximiliano Salas dejará River para continuar su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de que ambos clubes acordaran una cesión por un año.

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El préstamo será sin cargo y sin opción de compra, mientras que la institución mendocina se hará responsable de la totalidad del contrato del futbolista. En las próximas horas, el delantero viajará para firmar su vínculo.

La salida se concretó después de que River flexibilizara su postura respecto de los jugadores marginados. Hasta hace pocos días, la dirigencia solamente contemplaba transferencias definitivas.

Fuera de los planes de Coudet

Salas no formaba parte de la consideración de Eduardo Coudet y se entrenaba apartado junto con otros futbolistas en el predio de Cantilo.

Aunque las condiciones de la operación no terminan de convencer al Millonario, la cesión permitirá reducir la cantidad de jugadores relegados y descomprimir un clima condicionado por los malos resultados en el Torneo Clausura y la temprana eliminación de la Copa Argentina.

River había pagado ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de salida que el atacante tenía en Racing, en julio de 2025.

El pedido de Alfredo Berti

El futbolista llegará a Independiente Rivadavia por pedido de Alfredo Berti, quien busca cubrir el espacio que dejó Sebastián Villa tras su partida a Boca.

Salas no disputa un partido oficial desde el 27 de mayo, cuando marcó el único gol del triunfo por 1-0 ante Sporting Cristal, por la Copa Sudamericana.

En Mendoza intentará recuperar continuidad y aportar en un semestre en el que la Lepra tendrá entre sus objetivos pelear por la clasificación a la Copa Libertadores.

Sus números en River

El delantero se marcha después de disputar 37 partidos, convertir siete goles y entregar dos asistencias.

Además de un rendimiento irregular, su ciclo quedó condicionado por la elevada inversión que River realizó para incorporarlo desde Racing.