Animales del zoológico seleccionan sus favoritos para el Mundial 2026

El Zoológico de Guadalajara organizó dinámicas donde elefantes, jirafas y gorilas eligieron sus selecciones favoritas para la Copa Mundial 2026, combinando entretenimiento y bienestar animal.

Hoy 19:01

La pasión por el Mundial 2026 ha trascendido el ámbito humano, llegando incluso al reino animal. En el Zoológico de Guadalajara, diversos animales participaron en una serie de dinámicas especiales diseñadas para elegir a sus selecciones favoritas, lo que resultó en una jornada tanto divertida como educativa.

Entre los participantes se encontraban elefantes, jirafas, gorilas y pumas, quienes interactuaron con balones, camisetas y estructuras adaptadas a sus necesidades. Utilizando su olfato y curiosidad, los animales 'predijeron' los resultados de algunos encuentros mundialistas, brindando un espectáculo inusual.

Más allá de ser un evento de entretenimiento, estas actividades forman parte de los programas de bienestar animal implementados en el zoológico. Iván Reynoso Ruiz, médico veterinario y miembro del departamento de bienestar animal, destacó que estas dinámicas buscan estimular conductas naturales en los animales, favoreciendo su desarrollo.

Un momento destacado fue protagonizado por las elefantes Kenia, de 42 años, y Ashanti, de 32, quienes tomaron decisiones en un singular partido entre México y Sudáfrica. Ambas elefantes mostraron preferencia por México, lo que generó gran entusiasmo entre los visitantes.

La jirafa Juana también tuvo su momento, otorgando la victoria a la República del Congo en una de las decisiones más comentadas de la jornada. Su elección fue acompañada de una gran atención mediática.

Por otro lado, el puma Maluk eligió a Corea como su favorita frente a la República Checa, atraído por un trozo de carne, mientras que las gorilas Chencha y Faustina decidieron el duelo entre España y Uruguay, favoreciendo a los uruguayos.

Las guacamayas Isis, María y Nova también participaron, eligiendo a México como su selección favorita tras superar su cautela inicial. Esta actividad no solo provocó sonrisas entre los visitantes, sino que también demostró cómo el deporte puede ser una herramienta para el enriquecimiento ambiental y el bienestar de los animales.