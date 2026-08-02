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Atención Sarmiento: los resultados de la primera fecha de la Fase Campeonato

El Profe cumplió con la jornada libre en el inicio de la Zona A del Torneo Federal A y debutará en la segunda fecha como visitante ante Bartolomé Mitre de Posadas.

Hoy 20:11

La Zona A de la Fase Campeonato del Torneo Federal A puso en marcha su primera fecha, mientras Sarmiento de La Banda cumplió con la jornada libre.

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El conjunto bandeño comenzará su participación en esta instancia durante la segunda fecha, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas, en Misiones.

Su próximo rival arrancó esta etapa con una derrota por 1-0 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Los resultados de la primera fecha

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy 0-0 Sportivo Belgrano de San Francisco.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1-0 Bartolomé Mitre de Posadas.

San Martín de Formosa 2-1 Sol de América de Formosa.

9 de Julio de Rafaela 0-0 Douglas Haig de Pergamino.

Libre: Sarmiento de La Banda.

Así se jugará la segunda fecha

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. 9 de Julio de Rafaela.

Douglas Haig de Pergamino vs. San Martín de Formosa.

Sol de América de Formosa vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Bartolomé Mitre de Posadas vs. Sarmiento de La Banda.

Libre: Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El Profe buscará comenzar con el pie derecho en una fase en la que los primeros cuatro clasificarán a los cuartos de final y los cinco mejores conseguirán un lugar en la Copa Argentina 2027.

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