Donald Trump festejó su cumpleaños con peleas de UFC en la Casa Blanca

El evento se realizó en el jardín sur de la residencia presidencial de Estados Unidos y reunió a más de 4.000 invitados. Incluyó siete combates en una estructura montada especialmente.

Hoy 07:32

Donald Trump celebró este domingo su cumpleaños 80 disfrutando de un espectáculo de peleas de Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Casa Blanca, en el cierre de una jornada en la que también anunció un acuerdo de paz con Irán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una escena sin precedentes, el presidente de Estados Unidos salió del Despacho Oval junto al jefe de la poderosa competición de artes marciales mixtas, su amigo Dana White, y se dirigió hacia el gigantesco octágono donde la estrella española Ilia Topuria protagonizaba la pelea estelar.

El mandatario saludó antes desde el histórico balcón Truman, mientras sonaba el himno nacional y 12 aviones militares realizaban un estruendoso sobrevuelo sobre los jardines de la Casa Blanca.

Trump ocupó entonces su lugar frente a la imponente jaula metálica bautizada como "La Garra", bajo un arco metálico de 28 metros de altura, más alto que el edificio residencial.

Más de 4.000 invitados cuidadosamente seleccionados asistían a las siete peleas del primer evento deportivo profesional celebrado jamás en la Casa Blanca.

Flanqueado por su esposa, Melania Trump, y por Dana White, Trump vio como el brasileño Diego Lopes noqueó al estadounidense Steve García en menos de tres minutos de esta disciplina de violencia descarnada.

Aunque Trump tuvo un domingo de alta intensidad, acordando con Teherán el fin "inmediato y permanente" de todas las operaciones militares, fue la lluvia la que retrasó el inicio de las celebraciones del mandatario de mayor edad en el cargo.

Con un costo de 60 millones de dólares, el evento "UFC Freedom 250" formó parte de las festividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero fue programado en el día en que Trump cumplió años.

Los críticos trataron de ridiculizar esta elección, considerándola una degradación de la Casa Blanca por parte de un presidente que ha destrozado las normas una y otra vez durante su mandato.

La UFC, de su lado, dispuso lo mejor de su repertorio. Además de la contienda entre el brasileño Lopes y el local García, el español Ilia Topuria, la estrella actual de esta popular competición, protagonizaba la pelea principal ante el estadounidense Julian Gaethje por el cinturón de peso ligero. En el combate coestelar, en tanto, el brasileño Álex Pereira pugnaba con el francés Ciryl Gane por el cinturón de peso pesado.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, informó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.