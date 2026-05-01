Irán busca una nueva ruta para proveer de petróleo a China debido al bloqueo de EEUU

Teherán apostó a ganar la batalla atacando barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz, pero la estrategia de Washington lo ha frustrado.

Hoy 09:27

El régimen de Irán se encuentra en una situación crítica frente al bloqueo estadounidense, una medida que ha expuesto las limitaciones de la estrategia iraní basada en la guerra de guerrillas y el control del estrecho de Ormuz, según reportes del The Wall Street Journal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante casi cinco décadas, el gobierno iraní ha logrado sortear la presión financiera de Estados Unidos mediante la venta de petróleo a China y el uso de tácticas militares irregulares. Sin embargo, la reciente acción naval de Estados Unidos plantea un desafío sin precedentes, según analistas citados por el medio.

Te recomendamos: “Es una conducta ilegal”: el Gobierno condenó a Irán por el cierre de Ormuz

Tras el inicio del conflicto en febrero, Teherán intensificó los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, lo que interrumpió el tráfico comercial y afectó cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. La respuesta de Estados Unidos fue establecer un bloqueo a los envíos desde todos los puertos iraníes, lo que paralizó la red de buques fantasma que Irán utilizaba para burlar las sanciones y abastecer a China. Estos petroleros no lograron superar el cerco de buques de guerra estadounidenses, extendido hasta el Océano Índico.

David Des Roches, ex director de política para el Golfo Pérsico en el Departamento de Defensa de EEUU, señaló que Irán logró crear una crisis de confianza en el mercado, pero que la disrupción no significa control. Con el bloqueo estadounidense, Irán enfrenta una “rendición de cuentas”.

Las rutas comerciales alternativas resultan insuficientes. Irán ha intentado exportar parte de su petróleo por ferrocarril a China e importar alimentos por carretera desde el Cáucaso y Pakistán, pero solo el 40% del comercio iraní puede redirigirse fuera de los puertos bloqueados, según la Asociación Naviera Iraní.

La crisis generó una división en el sistema político iraní entre moderados como el presidente Masoud Pezeshkian y duros como Saeed Jalili, líder de la facción más conservadora. Los moderados apuestan por negociar un acuerdo con el presidente Trump, temiendo que la sociedad iraní se esté cansando del conflicto. Por su lado, los sectores más duros plantean la necesidad de una escalada militar para elevar aún más los precios del petróleo y presionar a Estados Unidos.

Te recomendamos: Irán rechaza reabrir el estrecho de Ormuz y se aleja la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos

El líder supremo Mojtaba Khamenei emitió una amenaza directa, afirmando que los “extranjeros que cometen el mal deben terminar en las profundidades del agua”. La percepción en Teherán es que el bloqueo no es solo una alternativa a la guerra, sino una nueva forma de conflicto que podría desembocar en una reanudación de los combates.

Funcionarios iraníes sugieren usar armamento no desplegado previamente, como submarinos, e incluso amenazan con cortar los cables submarinos de telecomunicaciones en el estrecho de Ormuz, lo que afectaría el tráfico de internet global.

Este fin de semana, Teherán presentó a mediadores regionales una propuesta: suspender los ataques en el estrecho a cambio del fin total de la guerra, el levantamiento del bloqueo estadounidense y el aplazamiento de las conversaciones nucleares.

El presidente Trump, en cambio, ordenó preparar un bloqueo prolongado hasta que Irán acepte sus demandas nucleares, describiendo la medida como “100% infalible”.

Unos 44 buques comerciales iraníes han sido obligados a regresar a puerto, según el Comando Central de EEUU. No hay evidencia de que ningún cargamento de petróleo haya conseguido cruzar el bloqueo y llegar a China u otros compradores, según la empresa de datos Kpler.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Irán buscará nuevas formas de “neutralizar las restricciones” al transporte marítimo. Hasta el 90% de la marina convencional iraní habría quedado destruida tras bombardeos estadounidenses, limitando la capacidad de responder militarmente.

Irán apuesta a que Estados Unidos ceda primero para estabilizar los mercados y reducir los precios de la gasolina. Por su parte, Washington confía en que la crisis económica iraní, agravada por el conflicto, llevará a Teherán a ceder. El país enfrenta el riesgo de colapso económico, con más de un millón de desempleados, precios de alimentos en alza y una prolongada interrupción de internet.

La moneda iraní ha perdido más de la mitad de su valor desde hace un año y la cotización del dólar ha superado los 1,81 millones de riales, mientras el bloqueo se mantiene sin señales de levantamiento.