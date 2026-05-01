Buscan a Logan, un perro perdido en el barrio Vinal

Tiene 9 años y está en tratamiento por convulsiones. Solicitan colaboración para encontrarlo.
Un perro de 9 años llamado Logan es buscado en el barrio Vinalar, luego de que se extraviara en las últimas horas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De acuerdo a lo informado por sus dueños, el animal se encuentra bajo tratamiento médico por convulsiones, por lo que resulta importante dar con su paradero a la brevedad.
Ante cualquier dato, pidieron comunicarse al número 3854 739863. También solicitaron la colaboración de vecinos de la zona para aportar información que permita ubicarlo.