SANTIAGO DEL ESTERO | 01 MAY 2026 | 17º
Buscan a Logan, un perro perdido en el barrio Vinal

Tiene 9 años y está en tratamiento por convulsiones. Solicitan colaboración para encontrarlo.

Hoy 09:19
Un perro de 9 años llamado Logan es buscado en el barrio Vinalar, luego de que se extraviara en las últimas horas.

De acuerdo a lo informado por sus dueños, el animal se encuentra bajo tratamiento médico por convulsiones, por lo que resulta importante dar con su paradero a la brevedad.

Ante cualquier dato, pidieron comunicarse al número 3854 739863. También solicitaron la colaboración de vecinos de la zona para aportar información que permita ubicarlo.

