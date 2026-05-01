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Mar del Plata: un policía mató a un delincuente que intentó asaltarlo

El efectivo estaba con su familia cuando fue abordado por dos motochorros en el barrio San Cayetano.

Hoy 09:32
Mar del Plata

Un ladrón de 35 años murió este jueves por la noche tras intentar asaltar a un policía que caminaba con su familia en el barrio San Cayetano, en Mar del Plata.

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El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando el delincuente abordó al efectivo junto a su esposa e hijo. El agente se defendió, disparó y mató al agresor. El cómplice logró escapar y es intensamente buscado.

El episodio se registró en la zona de Bolívar y Estado de Israel, donde el asaltante descendió de una moto tipo 110 conducida por otro hombre y sorprendió al policía.

Según fuentes con acceso a la investigación, el ladrón les apuntó con un revólver y, en ese momento, el efectivo sacó su arma reglamentaria.

De acuerdo con el relato oficial, el agente efectuó una sola detonación que impactó en el tórax del agresor, quien cayó muerto en la calle, mientras su cómplice escapaba del lugar.

Tras el hecho, intervino personal policial y autoridades de la Jefatura Departamental. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, que ordenó peritajes en la escena y la realización de la autopsia.

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