Vacantes disponibles para el Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, ofrece diversas vacantes laborales dirigidas a personas que hablen español, enfocadas en logística y atención al público.

Hoy 10:21

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento sin precedentes al realizarse en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Esta edición histórica ya ha comenzado a generar una serie de vacantes laborales, especialmente destinadas a aquellos que dominan el idioma español.

Las vacantes disponibles están orientadas a logística, voluntariado, atención en estadios, señalización y traducción. La habilidad de comunicarse en español se considera un activo valioso en estos roles, que requieren interacción con personas de diversas culturas.

Entre los puestos destacados se encuentra el de Manager, Ticketing Stadium Operations en Miami, FL, donde la fluidez en español es fundamental para coordinar servicios de entrada y asegurar una experiencia óptima para los asistentes.

Otro puesto relevante es el de Specialist, Stadium Configuration, también en Miami, FL, que demanda habilidades en español para facilitar la comunicación con proveedores y personal de habla hispana.

El rol de Manager, Volunteer Operations en Miami, FL es clave para gestionar a los voluntarios, donde el conocimiento del español es crucial para capacitar a los voluntarios hispanohablantes.

Además, se destaca el puesto de Manager, Host City Volunteer en Houston, TX, que facilita la conexión con la comunidad local, siendo el español un recurso indispensable en esta labor.

Finalmente, la mayoría de estas vacantes son por contrato, comenzando en 2025 y extendiéndose hasta el final del torneo, ofreciendo una experiencia altamente enriquecedora en un entorno multicultural.