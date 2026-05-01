La Justicia condenó a una odontóloga que le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento de los padres

La Corte provincial de San Juan ratificó la sentencia contra Romina Pellice por mala praxis. El máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025.

Hoy 09:55

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de una grave mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin el consentimiento de sus padres.

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Con esta decisión, el máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025 y le puso fin al caso, que se extendió durante años.

El hecho ocurrió en 2017, cuando el chico —que actualmente tiene 14 años— fue sometido a una intervención odontológica en la que le realizaron múltiples extracciones sin la autorización de su familia.

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El episodio derivó en una causa judicial por lesiones culposas, pero el fallo no llegó rápido. El expediente atravesó años de idas y vueltas, incluyendo una primera resolución que fue anulada por el propio máximo tribunal tras un planteo de la defensa.

Cómo fue la condena y qué resolvió la Corte

El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.

En las últimas horas, la Sala Segunda del máximo tribunal rechazó un nuevo recurso de casación presentado por los abogados defensores y ratificó la condena. De esta manera, desestimó los planteos de la defensa y confirmó el fallo de la instancia inferior.

En la causa también estuvo involucrada María Gabriela Puigdegolas, mientras que la querella fue impulsada por María Fernanda Lara, en representación de la víctima, junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado.

El fallo y el cierre de un caso que marcó a San Juan

En su resolución, la Corte no solo confirmó la sentencia condenatoria, sino que además ordenó cumplir con las formalidades procesales correspondientes, dejando constancia de las reservas de las partes.

El fallo fue firmado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y fue notificado oficialmente el pasado 21 de abril de 2026. Con esta decisión, la condena quedó firme en el ámbito provincial y el expediente quedó cerrado en la Justicia de San Juan.

El caso, que tuvo como eje la extracción de piezas dentales a un menor de edad sin autorización, abrió un debate profundo sobre los límites de la práctica médica y la importancia del consentimiento informado, especialmente cuando se trata de niños.