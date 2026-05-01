Denunció acoso tras recibir llamadas con propuestas sexuales y descubrió que era su expareja

La mujer aseguró que recibía llamadas desde números privados con propuestas de dinero a cambio de encuentros sexuales. La situación dio un giro inesperado cuando identificó la voz del supuesto acosador.

Hoy 06:36

Una insólita situación se registró en la ciudad Capital, cuando una mujer denunció haber sido víctima de reiteradas llamadas telefónicas desde números privados en las que un hombre le ofrecía dinero a cambio de servicios sexuales. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado al identificar quién estaba detrás de los llamados.

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El episodio salió a la luz cerca de las 21.30 del miércoles, en inmediaciones de avenida Rivadavia y calle Chacabuco, en el barrio Alberdi, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 2.

De acuerdo con el informe policial, la mujer, de 30 años y con domicilio en el barrio Juan XXIII, manifestó ante los efectivos que comenzó a recibir varias llamadas privadas en las que un hombre insistía con propuestas de índole sexual a cambio de dinero.

No obstante, la situación dio un giro cuando la denunciante logró reconocer la voz de quien realizaba las comunicaciones: se trataría de su ex pareja, un hombre de 42 años, domiciliado en el barrio Mariano Moreno.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial inspector Emmanuel Arguello, mientras que las actuaciones quedaron bajo la órbita de la dependencia policial interviniente, que ahora trabaja para determinar los pasos a seguir en la causa y esclarecer lo sucedido.