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Tras el escándalo en el Torneo Juvenil, se conocieron las sanciones para los jugadores de Unión Santiago y Tucumán Central

El partido fue suspendido tras una pelea generalizada y ocho jugadores recibieron suspensiones.

Hoy 07:34

Tras los lamentables episodios de violencia que se vivieron en el partido entre Unión Santiago y Tucumán Central, por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026, en la categoría Sub-15, en el estadio Roberto “Tito” Molinari, se conocieron las sanciones para los involucrados en la batalla campal. 

El conjunto santiagueño se imponía 2 a 0, pero a los 22 minutos del segundo tiempo todo se desbordó. Un cruce entre futbolistas derivó en una pelea generalizada dentro del campo, con golpes, empujones y corridas que generaron un clima caótico y de mucha preocupación entre quienes estaban presentes.

La situación fue de tal magnitud que varios jugadores terminaron con cortes y heridas visibles, lo que obligó al ingreso de una ambulancia para asistir a los afectados. Ante este panorama, el árbitro decidió la suspensión inmediata del encuentro.

En las últimas horas, se conocieron las primeras sanciones disciplinarias a través del Expediente N° 5637/26. En total, ocho futbolistas fueron castigados con una fecha de suspensión, todos bajo el artículo 154 del reglamento.

En Unión Santiago fueron suspendidos: S. C., I. P. y T. U., mientras que por el lado de Tucumán Central, recibieron sanción I. Á. P., F. A. Q., L. B., E. G., y M. H.

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