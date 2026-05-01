Finlandia ofrece un curso gratuito para aprender sobre inteligencia artificial

El curso gratuito de inteligencia artificial de la University of Helsinki permite adquirir conocimientos básicos sin experiencia previa.

Hoy 07:01

El curso gratuito de inteligencia artificial ofrecido por la University of Helsinki se ha posicionado como una de las alternativas más accesibles para quienes desean adentrarse en este campo sin contar con conocimientos técnicos previos.

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A través de la plataforma Elements of AI, cualquier persona tiene la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento de esta tecnología, que ya juega un papel crucial en la vida cotidiana.

Esta propuesta educativa busca que un número mayor de individuos comprenda la inteligencia artificial sin la necesidad de contar con habilidades de programación, eliminando así las barreras de entrada y acercando este tema a un público diverso.

El contenido del curso está diseñado para explicar de manera clara los fundamentos de la inteligencia artificial y su impacto en múltiples sectores. Entre los temas que se tratan se encuentran: conceptos básicos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, aplicaciones reales y implicaciones éticas.

Todo el programa se desarrolla mediante ejercicios prácticos y ejemplos sencillos que facilitan la comprensión, incluso para aquellos que nunca han tenido contacto con esta tecnología.

Uno de los aspectos más destacados del curso es que no se exige experiencia previa. Está orientado a principiantes que desean entender cómo funciona la inteligencia artificial y su utilización en diversas industrias.

El contenido está disponible en varios idiomas, incluido el español, lo que permite que personas de diferentes países puedan acceder sin dificultad.

El curso puede completarse a un ritmo personal y suele requerir entre 25 y 60 horas, dependiendo del tiempo que cada persona decida dedicarle. Al finalizar, es posible obtener un certificado que valida los conocimientos adquiridos, siempre que se completen los módulos y ejercicios propuestos.