El gobernador Elías Suárez saludó a los trabajadores santiagueños en su día

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial compartió un mensaje de reconocimiento para quienes, con esfuerzo diario, contribuyen al crecimiento de Santiago del Estero.

Hoy 07:43

El gobernador Elías Suárez saludó este viernes 1 de mayo a los trabajadores santiagueños en el marco del Día del Trabajador, a través de una publicación realizada en sus redes sociales, acompañada por un video institucional.

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En su mensaje, el mandatario expresó su “profundo respeto y reconocimiento” a cada santiagueño y santiagueña que, con su esfuerzo cotidiano, aportan a la construcción del presente y el futuro de la provincia.

Además, el gobernador destacó el valor del trabajo como motor de crecimiento, inclusión y desarrollo. “El trabajo no solo dignifica, también nos une y nos impulsa a seguir creciendo con más oportunidades, inclusión y desarrollo para todos”, afirmó.

La publicación también estuvo acompañada por un video institucional en el que se remarcó la historia de esfuerzo del pueblo santiagueño y el vínculo del trabajo con la identidad provincial.

“Celebrar este día es celebrar la historia misma de nuestro pueblo, de sus hombres y mujeres, que desde su origen, imponiéndose a un paisaje agreste, fue transformándolo con la fuerza de su espíritu y de su perseverancia”, expresa el material audiovisual.

El video concluye con un saludo del mandatario: “Feliz Día del Trabajador a mis hermanos y hermanas santiagueñas”.