El gobernador Elías Suárez saludó a los trabajadores santiagueños en su día

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial compartió un mensaje de reconocimiento para quienes, con esfuerzo diario, contribuyen al crecimiento de Santiago del Estero.
El gobernador Elías Suárez saludó este viernes 1 de mayo a los trabajadores santiagueños en el marco del Día del Trabajador, a través de una publicación realizada en sus redes sociales, acompañada por un video institucional.
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En su mensaje, el mandatario expresó su “profundo respeto y reconocimiento” a cada santiagueño y santiagueña que, con su esfuerzo cotidiano, aportan a la construcción del presente y el futuro de la provincia.
Además, el gobernador destacó el valor del trabajo como motor de crecimiento, inclusión y desarrollo. “El trabajo no solo dignifica, también nos une y nos impulsa a seguir creciendo con más oportunidades, inclusión y desarrollo para todos”, afirmó.
La publicación también estuvo acompañada por un video institucional en el que se remarcó la historia de esfuerzo del pueblo santiagueño y el vínculo del trabajo con la identidad provincial.
“Celebrar este día es celebrar la historia misma de nuestro pueblo, de sus hombres y mujeres, que desde su origen, imponiéndose a un paisaje agreste, fue transformándolo con la fuerza de su espíritu y de su perseverancia”, expresa el material audiovisual.
El video concluye con un saludo del mandatario: “Feliz Día del Trabajador a mis hermanos y hermanas santiagueñas”.