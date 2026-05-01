Silva Neder: “El esfuerzo de los trabajadores santiagueños es el pilar fundamental del crecimiento provincial”

En el marco del Día del Trabajador que se celebra este 1 de mayo, el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, expresó un profundo reconocimiento a la labor de los trabajadores santiagueños, calificando su compromiso como "el motor indispensable para el progreso de nuestra Patria chica".

Hoy 08:21

"Es un acto de estricta justicia reconocer la responsabilidad de cada hombre y mujer que, con su labor diaria, no solo garantiza el sustento y la dignidad de su hogar, sino que también contribuye de manera directa al engrandecimiento de Santiago del Estero", manifestó Silva Neder.

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Sector público

En tal sentido, el Vicegobernador hizo hincapié en la diversidad de sectores que sostienen el funcionamiento del Estado y la comunidad. Destacó la abnegación de los docentes; la vocación de servicio de los efectivos de la Policía de la Provincia y el compromiso inquebrantable de los agentes de salud, médicos y enfermeros, que custodian la vida de cada santiagueño.

También extendió este “reconocimiento a los empleados municipales, viales y administrativos, etc. subrayando que cada uno, desde su puesto operativo o técnico, es una pieza fundamental en el engranaje de una provincia que no detiene su marcha hacia la modernización y la justicia social”.

Sector privado

Asimismo, resaltó la labor de los trabajadores del sector privado, subrayando que el crecimiento de Santiago del Estero se consolida mediante la sinergia entre lo público y lo privado. Al respecto, valoró el esfuerzo de quienes se desempeñan en el comercio, la industria, la construcción y el campo, señalando que cada empleado en estas áreas es un eslabón vital para la reactivación económica y la generación de riqueza genuina.

“Son ellos, junto a los emprendedores y las PyMES, quienes con su labor técnica y operativa fortalecen el mercado interno y proyectan a nuestra provincia como un polo productivo de referencia en la región”, puntualizó, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial de seguir fomentando condiciones que garanticen la seguridad jurídica y el crecimiento del empleo privado.

Mesa de diálogo

En este contexto, destacó la vigencia de la Mesa de Diálogo y Trabajo, una política de Estado iniciada por Gerardo Zamora, consolidada por Claudia Ledesma de Zamora y ratificada actualmente por la gestión del gobernador Elías Miguel Suárez. "Este espacio de consenso con la CGT regional y los diversos gremios ha permitido alcanzar hitos históricos, como la estabilidad laboral, el fortalecimiento de la carrera administrativa y recomposiciones salariales que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores", remarcó.

Finalmente, instó a todos los sectores a "seguir trabajando unidos bajo el objetivo común de una provincia inclusiva", enviando un saludo fraterno a las familias trabajadoras de cada rincón del territorio santiagueño.