Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está detenida su madre

La mujer cumple prisión preventiva en el penal de Trelew, donde se registró el ataque.

Hoy 08:57

La madre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, vivió un momento de tensión este miércoles a la noche. Dos internas prendieron fuego el pabellón del penal en el que se encuentra detenida Mariela Altamirano, quien cumple prisión preventiva desde el 15 de abril.

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La mujer se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew. Más específicamente, pasa sus días dentro del módulo 1, donde el personal policial detectó un principio de incendio ocasionado por un pedazo de colchón de goma espuma.

Según informó ADNSUR, el jefe penitenciario aseguró que no hubo heridos, además de que el foco fue rápidamente controlado. En paralelo descartó que el incidente tuviera algo que ver con la madre del chico. “Todo fue producto de una diferencia entre dos internas”, aseguró.

“Hay unas 15 mujeres en ese pabellón”, afirmó el funcionario. Además, trascendió la hipótesis de que el fuego se habría iniciado porque varias de las presas tienen encendedores, ya que son fumadoras.