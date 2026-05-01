Consultoras estiman que la inflación de abril habría bajado tras diez meses de subas

Según proyecciones privadas, el IPC habría rondado el 2,5%, por debajo del dato de marzo. La estabilidad del dólar, la moderación en alimentos y la menor presión de tarifas aparecen como claves para la desaceleración.

Hoy 09:06

La inflación de abril habría marcado una desaceleración tras diez meses consecutivos de subas, según estimaciones de consultoras privadas, a la espera del dato oficial que deberá informar el INDEC.

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De acuerdo con las proyecciones de analistas económicos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría cerrado el mes en torno al 2,5%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.

Aunque todavía se trata de un nivel elevado, el dato esperado representa un posible punto de inflexión en la dinámica de precios. El piso durante el gobierno de Javier Milei se había alcanzado en mayo de 2025, cuando el IPC llegó al 1,5%. Desde entonces, la inflación mensual inició un recorrido alcista que recién ahora podría empezar a quebrarse.

Entre los factores que habrían contribuido a la desaceleración aparecen la moderación en el rubro alimentos y bebidas, una leve baja en el precio de la carne, el congelamiento de los valores de la nafta y la estabilidad del tipo de cambio.

Además, durante abril no habrían tenido el mismo impacto algunos aumentos estacionales que sí presionaron fuerte en marzo, como el rubro educación.

El economista Fernando Marull proyectó que en mayo el índice podría bajar otro escalón hasta niveles cercanos al 2%, aunque no descartó que incluso pueda ubicarse por debajo de ese porcentaje.

La expectativa de las consultoras es que durante mayo se mantengan algunos de los factores que ayudaron a moderar los precios en abril. En ese sentido, la carne podría transitar otro mes sin grandes saltos, lo que impactaría favorablemente en alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor incidencia en el bolsillo.

También será clave lo que ocurra con los combustibles. El 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener estables los precios en surtidores, aunque no se espera una suba significativa, pese a las presiones que siguen afectando al precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

A esto se suma una moderación en el ajuste de tarifas, otro de los componentes que suele incidir sobre la inflación mensual.

Por otro lado, los analistas no prevén un salto significativo del dólar durante mayo, especialmente por el ingreso de divisas vinculado a la liquidación de la cosecha gruesa.

En los últimos días, el Banco Central compró nuevamente una cifra significativa, USD 207 millones, mientras que el tipo de cambio oficial minorista cerró la semana a $1.415 para la venta. La tranquilidad cambiaria aparece como una condición necesaria, aunque no suficiente, para anclar los precios.

Otro punto observado por las consultoras es la evolución de los salarios. Según Marull, la baja esperada de la inflación en abril podría implicar que los ingresos le ganen a los precios por primera vez en el año. La estimación de una inflación de 2,6% compara contra un aumento salarial promedio cercano al 4,8%.

En los primeros tres meses del año, la relación había sido inversa, con precios avanzando por encima de los ingresos.

Ahora, la expectativa es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: menor inflación, reducción de la tasa de interés, recuperación de los salarios y una mejora gradual de la demanda interna.

De todos modos, todavía resulta difícil determinar si esa mejora será lo suficientemente significativa como para sentirse en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento se concentra principalmente en sectores como la minería, el agro y la energía.