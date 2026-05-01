Los hombres pasan siete horas al año en el baño buscando tranquilidad

Un estudio británico confirma que los hombres dedican un promedio de siete horas anuales en el baño para escapar del estrés diario y encontrar momentos de silencio.

Hoy 05:33

Un reciente estudio británico ha revelado un dato sorprendente sobre los hábitos de los hombres: pasan un promedio de siete horas al año encerrados en el baño, buscando un momento de tranquilidad lejos del bullicio diario.

Este comportamiento no está relacionado con la higiene, sino con la necesidad de privacidad masculina en un entorno donde las demandas familiares y laborales son constantes. Muchos hombres han encontrado en el baño un refugio emocional que les permite desconectarse.

Según el informe de la empresa Pebble Grey, el 45% de los encuestados admitió que busca un respiro del estrés cotidiano al ingresar al baño. Un 30% utiliza este tiempo para evadir responsabilidades inmediatas, mientras que un 25% aprovecha para revisar su teléfono sin interrupciones.

Estas cifras muestran una realidad poco discutida: muchos hombres sienten que no tienen un espacio personal en el hogar donde puedan desconectarse del ruido físico y emocional. De hecho, uno de cada tres considera el baño como su único lugar de privacidad.

A pesar de que esta situación puede parecer cómica, el estudio también resalta una necesidad genuina de espacios personales en los hogares modernos. Helena Linsky, directora de Pebble Grey, subrayó: “Todos necesitamos tiempo para estar con nosotros mismos. El baño se ha convertido en ese espacio porque es el único lugar donde no se espera que estés disponible todo el tiempo”.

Sin embargo, el momento de intimidad en el baño no está exento de interrupciones. El informe indica que una de cada diez visitas es interrumpida, lo que se traduce en más de 170 interrupciones anuales, generalmente por hijos o parejas que preguntan si ya han terminado.

Este estudio no solo plantea una curiosidad, sino que también refleja una falta de tiempo a solas que está afectando el bienestar emocional masculino. En un mundo donde el estrés acumulado y la sobrecarga laboral son comunes, el baño se convierte, irónicamente, en el lugar más seguro del hogar.