La supuesta “Emily real” de El diablo viste a la moda contó cómo fue conocer a Emily Blunt

Leslie Fremar, ex asistente de Vogue, aseguró que inspiró al icónico personaje de Emily Charlton y recordó el inesperado encuentro con la actriz.

Hoy 07:34

A dos décadas del estreno de The Devil Wears Prada, una figura clave detrás de la historia volvió a captar la atención: Leslie Fremar, ex asistente de Vogue, afirmó ser la verdadera inspiración del personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt.

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En una reciente entrevista en el podcast The Run-Through, Fremar fue contundente al ser consultada sobre el origen del personaje: “Sé que soy yo. Sí. Correcto”, aseguró sin dudar.

La estilista también recordó el momento en que finalmente conoció a la actriz que la representó en la pantalla. Según relató, durante años imaginó cómo sería ese encuentro, que casi ocurre en un spa del Greenwich Hotel, pero terminó concretándose en una cena íntima entre amigos.

“Le dije: ‘Solo necesito decirte que yo soy Emily’”, contó Fremar. Sin embargo, la reacción de Blunt no fue la que esperaba: “No estaba tan interesada, para ser honesta… pensé que iba a tener una gran reacción, pero fue como ‘Ah, ok’”, recordó entre risas.

Emily Blunt

Durante su paso por Vogue, Fremar trabajó junto a Lauren Weisberger, autora de la novela en la que se basa la película. De hecho, fue ella quien la contrató como asistente junior para trabajar con Anna Wintour, una experiencia que inspiró el libro publicado en 2003.

El fenómeno de El diablo viste a la moda sigue vigente y se prepara para una nueva etapa. Emily Blunt retomará su papel en la secuela, junto a Meryl Streep como Miranda Priestley, Anne Hathaway como Andi Sachs y Stanley Tucci como Nigel Kipling.

Además, el elenco suma nuevas figuras como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Lady Gaga, entre otros.