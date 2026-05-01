Añatuya se enfrenta a la niebla y la lluvia: pronóstico incierto para hoy Viernes 1 de mayo de 2026

La ciudad de Añatuya amaneció con niebla moderada y un pronóstico de lluvias intermitentes. Los añatuyenses deben prepararse para un clima variable en los próximos días.

Hoy 08:21

Este Viernes 1 de mayo de 2026, los añatuyenses se encuentran bajo una intensa niebla moderada que ha cubierto la ciudad desde las primeras horas de la mañana. Con una temperatura actual de 17 °C y una sensación térmica similar, el clima se siente fresco y húmedo, con una humedad del 97% que acentúa la sensación de frialdad.

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Durante el día, se espera que la lluvia moderada a intervalos afecte a la región, con temperaturas que oscilarán entre los 16.9 °C de mínima y los 27.4 °C de máxima. Los añatuyenses deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que es probable que las lluvias se presenten en forma de chaparrones.

El viento sopla a 8.6 km/h desde el NNE, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. Es importante tomar precauciones al salir, ya que la visibilidad puede verse reducida debido a la niebla persistente.

Para el sábado 2 de mayo, se anticipa un día soleado, con temperaturas que variarán entre los 12.9 °C de mínima y los 20.9 °C de máxima. Este cambio traerá un respiro a los añatuyenses, que podrán disfrutar de un clima más estable.

Finalmente, el domingo 3 de mayo, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 11.7 °C y máximas de 20.4 °C. Este clima variable invita a los habitantes de Añatuya a estar preparados para distintas condiciones a lo largo del fin de semana.