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Tras la victoria en Brasil, cómo quedó el grupo de River en la Sudamericana

El Millonario logró un triunfazo agónico ante Bragantino y se mantiene en la cima con ventaja mínima sobre Carabobo.

Hoy 08:08

Triunfazo de River en Brasil. El equipo de Eduardo Coudet venció 1-0 a RB Bragantino con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta y se afirmó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, en un resultado clave pensando en la clasificación.

Con este resultado, y tras el triunfo de Carabobo por 2-0 ante Blooming, la tabla quedó con River en lo más alto. El Millonario suma 7 puntos, seguido muy de cerca por el equipo venezolano con 6 unidades, mientras que Bragantino quedó con 3 y Blooming cierra con 1 punto

De esta manera, el conjunto de Núñez terminó la primera rueda como líder y con una ventaja importante, ya que depende de sí mismo para quedarse con el grupo y avanzar directamente a los octavos de final. Además, llega mejor parado en los enfrentamientos directos ante sus principales competidores.

Ahora, River tendrá por delante un duelo clave: visitará a Carabobo en Venezuela en la próxima fecha, en un partido que puede empezar a definir el liderazgo. Luego cerrará la fase de grupos con dos encuentros en el Monumental, donde buscará hacer pesar la localía para sellar la clasificación.

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