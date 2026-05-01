Coudet, luego del triunfo de River: “Tengo claro hacia dónde vamos” y “somos un equipo jodido”

El DT valoró la victoria en Brasil, destacó a los juveniles y reconoció que aún busca mayor fluidez en el juego del equipo.

Hoy 08:18

Luego del triunfazo de River en Brasil ante RB Bragantino, el entrenador Eduardo Coudet dejó un análisis profundo del presente del equipo. El DT valoró los tres puntos en un contexto complejo y aseguró que, más allá de las formas, el grupo tiene un rumbo claro: “Tengo en claro hacia dónde vamos y hacia dónde apunto futbolísticamente”, remarcó.

Sobre el partido, el técnico reconoció las dificultades: “Sabíamos que era una parada difícil y la necesidad de ganar. El partido fue accidentado, pero nos llevamos los tres puntos, que eran fundamentales”. Además, destacó el contexto del rival y el escenario: “Conozco este estadio, este entrenador y es difícil. Es un equipo con jugadores jóvenes y mucho ritmo”, explicó.

Coudet también puso el foco en el crecimiento del plantel, especialmente en los más chicos: “Sigo resaltando a los jóvenes con sus primeros partidos internacionales. Van a ir creciendo a la par del equipo”. En esa línea, valoró el aporte del juvenil Lucas Silva en el gol agónico: “Entró y metió el centro del gol, eso es importante para ellos”.

Más allá del triunfo, el DT fue autocrítico con el funcionamiento: “Todos tenemos claro que nos gusta jugar mejor y ver un fútbol más fluido, pero nos vamos adaptando. Todavía siento al equipo rígido”, admitió. Sin embargo, dejó una frase que resume su mirada: “Aun así, somos un equipo jodido”.

En cuanto al presente general, Coudet reconoció la exigencia que implica dirigir al club: “Sé lo que quiere el hincha de River: no es solo ganar, sino ganar y jugar bien. Eso lo tengo en claro”. Y agregó: “El responsable soy yo, todavía no pude lograr esa soltura que buscamos”.

Por último, destacó la importancia de los resultados en este proceso: “Ganando se hace más fácil corregir. Quiero ver a River jugar mucho más lindo, pero así y todo ganamos. Y eso también es importantísimo”, cerró el entrenador, con el equipo líder en su grupo de la Copa Sudamericana.