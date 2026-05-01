Conmoción en Córdoba: un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en la cabeza

Por el hecho, fue detenido el primo de la víctima. La Justicia investiga si el disparo se produjo de manera accidental mientras ambos manipulaban un revólver.

Hoy 07:28

Un joven de 18 años murió este jueves por la tarde luego de recibir un disparo en la cabeza en barrio Villa Inés, en la ciudad de Córdoba. Por el hecho fue detenido otro joven de la misma edad, que según confirmaron fuentes policiales es primo de la víctima.

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De acuerdo con la información oficial, el herido fue trasladado desde un domicilio ubicado en la manzana 5 hasta el Hospital de Pronta Atención San Jorge con una lesión provocada por un arma de fuego. Pese a la atención brindada por el personal médico, los profesionales constataron su deceso pocos minutos después de su ingreso.

Luego del hecho, la Policía arrestó al primo del joven muerto, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito 2 Turno 5, que interviene en la causa.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que ambos se encontraban manipulando un arma de fuego cuando, por causas que todavía no lograron ser determinadas, se efectuó el disparo que impactó en la cabeza del joven. En ese marco, se analiza si se trató de un episodio accidental o de una negligencia.

Durante el procedimiento realizado en el lugar, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38, que será sometido a peritajes para determinar su funcionamiento y confirmar si fue el arma utilizada en el hecho.

Según las primeras averiguaciones, el joven detenido habría tenido el arma en sus manos al momento de producirse el disparo.

La fiscalía ordenó la realización de distintas pericias para intentar esclarecer cómo ocurrió el episodio y definir la carátula del caso. Mientras, el detenido permanece a disposición de la Justicia.

Este mismo mes, otro crimen sacudió a la provincia de Córdoba cuando un hombre de 84 años fue hallado sin vida golpeado en su casa del barrio Villa El Libertador, al sur de la capital provincial, y horas más tarde fue su propio nieto, de 25 años, quien confesó su asesinato.

"Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa", les dijo el joven a los médicos del Hospital Príncipe de Asturias.