El Colo Barco, nominado a mejor joven de la Ligue 1

El argentino fue reconocido por su gran temporada en Francia y competirá por el premio al mejor juvenil del campeonato.

Hoy 08:33

El argentino Valentín Barco fue nominado al premio de mejor jugador joven de la temporada en la Ligue 1, en el marco de los tradicionales Trofeos UNFP. El lateral de 21 años, que tuvo un gran rendimiento en Racing de Estrasburgo, buscará coronar su crecimiento con un reconocimiento individual de peso.

El ex Boca Juniors se destacó a lo largo del campeonato por su regularidad y proyección, lo que incluso lo metió en la pelea por un lugar en la lista de Lionel Scaloni para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Argentina.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 10 de mayo a las 17:00, en el Palacio Brongniart de París, donde se reconocerá a los mejores jugadores, entrenadores y árbitros tanto de la Ligue 1 como de la Ligue 2. Allí también se entregarán galardones como el de Jugador del Año y Entrenador de la Temporada.

En la categoría de mejor joven, Barco competirá con varios talentos destacados, entre ellos los jugadores del Paris Saint-Germain: Désiré Doué, João Neves y Warren Zaïre-Emery. También aparece el joven Ayyoub Bouaddi, de Lille.

Un detalle llamativo de esta edición es que la entrega se realizará antes de la última fecha del torneo, lo que podría dejar sin contemplar algunos momentos decisivos en la definición del campeonato, especialmente para equipos como el PSG de Luis Enrique, que también cuenta con varios nominados.