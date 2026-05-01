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Vence el límite legal que el Congreso norteamericano le dio a Trump para seguir el conflicto bélico

La incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz continúa presionando el valor del crudo a nivel global. Mientras tanto, la autorización del Parlamento norteamericano para extender la contienda concluye este viernes 1° de mayo, por lo cual la Casa Blanca está reevaluando su estrategia y sin una solución a la vista.

Hoy 08:35
Donald Trump.

Mientras el precio del petróleo no cede por la incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desafía el límite legal que le impuso el Congreso de su país para continuar el conflicto bélico con Irán.

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La autorización del Parlamento norteamericano para extender la contienda vence este viernes 1° de mayo, por lo cual la Casa Blanca está reevaluando su estrategia y sin una solución a la vista.

Siguen los ataques
La  organización extremista Hezbollah, respaldada por Irán, emplea dispositivos  pequeños, difíciles de detectar y resistentes a la guerra electrónica,  que ya dejaron muertos y heridos en recientes ataques.

Según  consignaron, Hezbollah desplegó en las últimas semanas un nuevo tipo de  drone armado, controlado a través de cables de fibra óptica tan finos  como un hilo dental, lo que le permite esquivar los sistemas de  detección y bloqueo electrónico de Israel.

Solo  en la última semana, un drone guiado por fibra óptica mató a un soldado  israelí en el sur del Líbano y dejó al menos a una decena más heridos  en ataques en el norte de Israel. Días antes, otra acción similar  resultó en la muerte de un contratista civil israelí y de un militar en  territorio libanés.

TEMAS Donald Trump Estados Unidos Israel Guerra en Medio Oriente

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