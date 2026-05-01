Reino Unido en "emergencia": alerta tras un nuevo ataque terrorista antisemita

El gobierno británico destinará 25 millones de libras para aumentar la seguridad en lugares judíos tras un ataque en Londres que dejó a dos hombres heridos.

Hoy 07:41

El gobierno británico ha calificado el antisemitismo en el país como una "emergencia" y anunció un plan de inversión de 25 millones de libras (34 millones de dólares) para reforzar la seguridad en lugares vinculados a la comunidad judía, en respuesta a una serie de ataques violentos, incluido un apuñalamiento doble.

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Este incidente tuvo lugar en el barrio londinense de Golders Green, donde dos hombres judíos, de 34 y 76 años, resultaron gravemente heridos. Ambos se encuentran en condición estable tras el ataque. La policía arrestó a un hombre de 45 años, acusado de intento de asesinato, y ha clasificado el incidente como un acto de terrorismo.

Las autoridades están investigando los motivos detrás de la agresión y si existe alguna conexión con simpatizantes iraníes. Además, la policía antiterrorista está examinando la posible relación entre este apuñalamiento y recientes ataques incendiarios contra sinagogas y otros lugares judíos en Londres.

El sospechoso, cuyo nombre no ha sido divulgado, tenía un historial de violencia grave y problemas de salud mental. Se realizó un registro en su propiedad en el sureste de Londres tras informes sobre un altercado en la zona horas antes del ataque.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, subrayó que se está tratando el antisemitismo como "una emergencia", considerando que es "el asunto más urgente en relación con la seguridad" que enfrenta el país. La comunidad judía en el Reino Unido, aunque pequeña en proporción, suma alrededor de 300.000 miembros y tiene a Golders Green como uno de sus principales epicentros.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, el número de incidentes antisemitas en el Reino Unido ha aumentado drásticamente, con la organización benéfica Community Security Trust reportando 3.700 incidentes en 2025, en comparación con 1.662 en 2022.

Entre los incidentes más preocupantes se encuentra un ataque en octubre de 2023, cuando un hombre embistió con su vehículo a un grupo de personas afuera de una sinagoga en Manchester durante Yom Kipur, resultando en un fallecimiento.

Activistas y miembros de la comunidad han expresado su preocupación de que las recientes protestas pro-palestinas han ido más allá de la crítica a las acciones de Israel, generando un ambiente de intimidación y odio hacia los judíos. A pesar de que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, algunos slogans y actos de apoyo a Hamás han suscitado preocupación entre las comunidades judías.

El exsupervisor gubernamental de legislación antiterrorista, Jonathan Hall, ha pedido una prohibición temporal de las marchas pro-palestinas, argumentando que estas han contribuido a la incubación del antisemitismo. Por su parte, Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, apoyó esta prohibición, indicando que las movilizaciones han sido utilizadas como cobertura para la violencia contra los judíos.

El gobierno británico también ha anunciado que presentará legislación para procesar a individuos y grupos que actúen en nombre de organizaciones patrocinadas por Estados, en un esfuerzo por frenar la violencia y el odio. La comunidad espera que estas medidas sean efectivas para restaurar la seguridad y la tranquilidad en sus vecindarios.