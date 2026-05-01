Adorni volvió a defenderse y apuntó: “Hicieron una carnicería mediática”

El jefe de Gabinete desestimó la denuncia por enriquecimiento ilícito y reafirmó que no renunciaría.

Hoy 10:35

Luego de la presentación del informe de gestión en el Congreso, Manuel Adorni volvió a defenderse de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. “La causa no va a prosperar, no tiene sustento”, aseguró.

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En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete aclaró nuevamente que no va a renunciar. “Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente, ni Karina Milei, ninguno de los ministros”, sostuvo.

“Somos un equipo. Todos los fines de semana me echan desde hace dos meses. Con la ida al Congreso también. Somos un equipo de Gobierno haciendo lo mejor que podemos, tratando de sacar a Argentina del desastre que dejaron, en mi caso personal lo quiero por mis hijos, para que tengan un país normal y no se tengan que ir al 20 mil kilómetros de distancia”, insistió.

Al mismo tiempo, Adorni habló sobre el apoyo que recibió por parte de Milei el día que lo acompañó a la presentación en Diputados. “El Presidente me apoya a mí como va a apoyar a cualquiera en el que crea que es de las personas que colaboran para sacar a la Argentina adelante”, aseguró en diálogo con El Observador.

En la misma línea, respondió: “Dejen de especular que voy que el Presidente me echa. Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre de 2023, el día que quiera remover a alguien no le queda más que tomar la decision cuando considere que hay otro funcionario mejor para reemplazarlo. Somos un gran equipo de Gobierno”.

Además, el jefe de Gabinete habló sobre las causas por presunto enriquecimiento ilícito en las que está siendo investigado. “No tienen gollete y no van a prosperar en términos de culpabilidad”, sostuvo. “No solo no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia. En el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”, siguió.

Sobre el mismo tema, le respondió a la diputada Marcela Pagano, quien lo acuso de tener sociedades en el exterior. “No tengo nada, ni con Grandio ni conningún otro. Es falso absolutamente”, insistió.

“Son todas las denuncias que me fueron haciendo desde el principio, no tiene ningún sustento ninguna”, aseguró y confirmó que el Gobierno va a denunciar al legislador Rodolfo Tailhade por “espionaje”. “Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia sospechosa que tiene que explicar. Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados. Hay una confusión entre la cosa pública y privada. Esto de estar viendo si un funcionario lleva a sus hijos o no al colegio es una barbaridad. La vida privada de las familias hay que respetarla porque no se sabe qué otros funcionarios han sido perseguidos para obtener información privada”, señaló.

Adorni sostuvo que no tienen ningun hecho de corrupción y que tampoco hay un incremento en su patrimonio que no haya sido justificado. “Después la Justicia dará su veredicto”, insistió. “Dijeron que estuve 15 días en Disney, pero no conozco Disney. Me dijeron que en 2024 estuve 15 dias en Río. No voy hace 10 años. En esos días estaba dando conferencias de prensa. Nadie se retractó por eso, como nadie se retractó cuando dijeron que fui a Aruba en primera clase. Sobre puntos reales te arman una historia mediática. Cuando tenga que dar explicaciones en la Justicia lo hare”, manifestó.

“Son viajes de índole personal en carácter familiar y para que mis hijos tienen días de vacaciones conmigo. No me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos unos días de vacaciones, ¿estamos todos locos?, ¿de qué estamos hablando? Los temas personales son personales y va a quedar demostrado que está justificado y muchos se van a comer la curva, han mentido mucho. Te diría que todos sabían cómo era mi vida. Inlcuso muchos periodistas lo sabían. No tengo nada que ocultar, soy un tipo decente, no tengo ninguna inconsistencia de nada", aseguró el jefe de Gabinete y completó: “Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”.

Por último, Adorni habló sobre la reapertura de la sala de conferencias en la Casa Rosada. “Van a haber modificaciones, va a haber una revisión de protocolos que la va a hacer la Casa Militar. Después me parecía que era acorde brindar una conferencia en virtud del informe en el Congreso y porque hace varios días no tenemos en la sala de prensa contacto con los periodistas acreditados. Si no es el lunes será el martes”, concluyó.