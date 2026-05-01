Cavallo insistió en levantar por completo el cepo cambiario para reactivar la economía

El ex ministro de Economía sostuvo que la libertad cambiaria total permitiría aumentar la inversión, mejorar la productividad y reducir el riesgo país. Además, advirtió que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza para bajar la inflación.

Hoy 10:13

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a insistir en la necesidad de avanzar con la eliminación completa del cepo cambiario y habilitar el libre movimiento de capitales, al considerar que se trata de una medida central para reactivar la producción en un contexto de fuertes restricciones fiscales y monetarias.

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Según su planteo, cuando no es posible estimular la demanda, la economía argentina solo puede volver a crecer de manera sostenida si logra que aumenten la inversión eficiente y la productividad.

En un análisis publicado en su web personal, Cavallo sostuvo que la apertura comercial y la desregulación económica, aunque necesarias, deben complementarse con una libertad cambiaria total para evitar un estancamiento en la baja de precios.

El ex ministro consideró que la eliminación completa de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales es una de las políticas de liberalización y desregulación económica con mayor potencial.

Además, señaló que esta medida sería un paso fundamental para lograr que baje el riesgo país y se impulse una reactivación inmediata.

En otro tramo de su análisis, Cavallo advirtió que el equilibrio de las cuentas públicas no garantiza por sí solo una caída rápida de la inflación. En ese sentido, sostuvo que, si no se adoptan pronto medidas de reforma monetaria, el proceso de desinflación podría no converger rápidamente hacia tasas anuales de un dígito.

Para el ex funcionario, resulta indispensable avanzar hacia una reforma monetaria “a la peruana”, como mecanismo eficaz de desindexación.

La propuesta técnica de Cavallo consiste en suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las personas jurídicas y disponer que los exportadores y quienes obtengan financiamiento en dólares no estén obligados a vender esas divisas al Banco Central.

Bajo ese esquema, el BCRA dejaría de tener la obligación de vender divisas a los importadores, permitiendo que el mercado cambiario opere de forma totalmente libre y fuera del ámbito del Banco Central.

De esta manera, el valor del peso frente al dólar surgiría de la interacción entre vendedores y compradores de divisas. El Banco Central podría influir en el precio mediante operaciones de mercado abierto, pero sin quedar atado a una intervención permanente.

Según Cavallo, este mecanismo permitiría que el tipo de cambio se ubique en un nivel desde el cual se minimicen las expectativas de futuros saltos devaluatorios.

Uno de los resultados que prevé el ex ministro es una mejora en los ingresos de los sectores productivos, ya que los exportadores recibirían el precio pleno que consigan por sus ventas en el exterior. Actualmente, el sistema obliga a vender divisas al tipo de cambio oficial, lo que genera costos adicionales.

También argumentó que, con el libre movimiento de capitales, podría caer el riesgo país, lo que facilitaría el acceso del sector privado a financiamiento internacional con tasas más moderadas.

Finalmente, Cavallo destacó que el actual superávit comercial ofrece una ventana de oportunidad para avanzar con la medida. Según remarcó, la fuerte liquidación de divisas provenientes del agro y del petróleo brinda un escenario favorable para eliminar todos los controles de cambio.

Por el contrario, advirtió que mantener las restricciones actuales ante una eventual reducción del superávit podría derivar en una salida hacia la libertad cambiaria más traumática para la economía.