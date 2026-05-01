Quimilí: grave denuncia contra un camionero que engañó y acosó a una comerciante

El hombre habría utilizado una falsa historia para ingresar a un local y luego realizó propuestas sexuales, según la denuncia policial.

Hoy 12:49

Un hecho de gravedad es investigado en Quimilí tras la denuncia de una comerciante que aseguró haber sido engañada y posteriormente acosada por un camionero.

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El episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre la Ruta 89, donde el acusado habría ingresado solicitando el uso del baño y afirmando que viajaba con una pareja. En ese contexto, también pidió ropa femenina para la supuesta acompañante.

Con el paso del tiempo, la situación derivó en un hecho de acoso cuando la víctima fue llamada al sector de sanitarios y descubrió que no existía ninguna mujer.

Según la denuncia, el hombre comenzó a realizar insinuaciones y propuestas sexuales, lo que generó la inmediata intervención de la Policía.

La fiscal Yesica Lucca dispuso medidas de protección para la mujer, mientras el acusado quedó identificado y supeditado a la causa judicial.