Simeone cuida a Julián Álvarez y lo descarta ante Valencia: apunta todo a la Champions

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, confirmó que Julián Álvarez no jugará este sábado frente a Valencia por La Liga, en una decisión que apunta directamente a preservar al plantel de cara a la semifinal de Champions League.

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El delantero argentino arrastra una torcedura en el tobillo izquierdo sufrida en la ida ante Arsenal, y el DT fue contundente: “Si no hubiera partido el martes, Julián tampoco habría llegado al sábado”, explicó, dejando en claro que no quiere correr riesgos innecesarios.

No será el único que descansará. Simeone también confirmó las ausencias de Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Pablo Barrios y José María Giménez, todos con molestias físicas. La idea es clara: llegar con lo mejor a Londres para ir en busca de la final.

Con este panorama, se espera un equipo alternativo en Mestalla, donde podrían tener minutos los argentinos Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso. “Vamos a jugar con gente fresca. Tienen la responsabilidad y la oportunidad de estar en el Atlético”, remarcó el DT.

Más allá de la rotación, el foco está puesto en la revancha de Champions, en una temporada donde el Colchonero quedó cerca en otros frentes. Sobre este momento, el Cholo fue sincero: “Me siento en paz. Estamos dando el máximo. La ilusión está alta, pero más la fe”, cerró, con el gran objetivo de levantar la Orejona cada vez más cerca.