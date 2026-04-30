Prometedor inicio para Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami: cómo le fue en la práctica

Tras el parate en el calendario, el argentino tuvo un buen arranque en Estados Unidos. Desde las 17:30 se disputa la clasificación sprint

Hoy 14:40

Luego de una espera de ocho minutos en boxes, Franco Colapinto pudo salir a pista y conocer desde el habitáculo del Alpine A526 las características del circuito de Miami en donde se presenta por primera vez, concretando así sus referencias iniciales durante los 90 minutos que realizó la Fórmula 1 en la práctica de este Gran Premio que reinicia el certamen tras la pausa que debió realizar en su calendario ante las cancelaciones de las carreras de Bahrein y Arabia Saudí, motivadas por el conflicto de Medio Oriente.

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Con un chasis renovado Colapinto fue reconociendo cada sector del trazado de 5.412 metros, utilizando en su primera salida neumáticos de compuesto duro al igual que su compañero Pierre Gasly (que cuenta con una evolución técnica en su auto), consiguiendo establecer una docena de vueltas, registrando en la mejor 1m31s480, hasta que volvió a boxes para una revisión del A526 por sus ingenieros; en este primer contacto, el pilarense superó al francés por 196 milésimas, integrando ambos parcialmente el Top10.

Hecho un ajuste en el sector posterior del Alpine, Colapinto retornó a pista tras 20 minutos continuando con el set de neumáticos duros con el objetivo de consolidar un ritmo el cual se mantuvo en el orden de los 94 segundos durante otra serie de doce giros, además de seguir evolucionando con el trabajo de gestión de potencia; al igual que él, Gasly desarrolló un plan similar transitando ambos en una performance que los mantuvo separados en dos décimas.

La última parte del ensayo oficial en el trazado urbano constó para Colapinto y Alpine utilizando los últimos diez minutos, calzando con neumáticos blandos a ambas unidades con el interés de proyectar el funcionamiento en la primera clasificación del fin de semana que será esta tarde con la que definirá la grilla de la carrera Sprint. El argentino dio con su coche N°43 otra serie de seis vueltas y consiguió en la mejor 1m31s015, quedando así ubicado 11° en el clasificador, a 1s705 de la Ferrari de Charles Leclerc y a 0s428 de Gasly.

Cronograma del GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

17:30: Clasificación sprint

Sábado 2 de mayo

13:00: Carrera sprint

17:00: Clasificación

Domingo 3 de mayo

17:00: Carrera

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