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Matará celebró su 432° aniversario con un acto central y homenaje a su historia

Autoridades provinciales y vecinos participaron de la conmemoración, donde destacaron la identidad, las tradiciones y el crecimiento de la comunidad.

Hoy 12:36

La comunidad de Matará, localidad del departamento Juan Felipe Ibarra, celebró este jueves su 432° aniversario con un acto central en el playón municipal.

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En representación del Gobierno de la provincia asistió el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo. También autoridades de la zona que fueron recibidas por el comisionado local Orlando D’Andrea.

El acto convocó además a vecinos, familias de la comunidad y visitantes de localidades cercanas, quienes se sumaron a la conmemoración de esta significativa fecha para el pueblo  destacando la identidad, la historia y el crecimiento de Matará a lo largo de los años.

En referencia al acontecimiento, Orlando “Dito” D’Andrea,  expresó: "Es una fecha tan importante para nuestra comunidad, rica en historia y tradiciones lo que hoy nos reúne para celebrar sus 432 años de esta cuna de próceres y custodios de  la reliquia más antigua del país, la cruz catequítica de Matará, símbolo de raíces de nuestra herencia espiritual".

A su turno, Niccolai expresó: "Es importante  que los pueblos valoren y festejen sus aniversarios, sus raíces, reconozcan su historia y su identidad, sobre todo esta localidad como Matará, que tiene una historia tan rica de santiagueñidad".

Seguidamente  destacó el trabajo realizado en conjunto entre los comisionados, intendentes, asociaciones e instituciones educativas, culturales en las últimas inundaciones, sin dejar de lado a las familias que necesitaban. Esto se valora y se reconoce porque Santiago del Estero es respeto, solidaridad; donde es posible el diálogo, el  encuentro y el consenso que  sabemos que lo hacemos desde las diferentes vertientes política  ideologicas. Hoy los santiagueños  nos damos cuenta  que tenemos que transitar tiempos  y buscar que cosas nos unen y nos permiten aunar criterios ideas y lograr objetivos que nos integren a todos y permitan que esta provincia pueda crecer y desarrollarse. Feliz cumpleaños Matará, feliz cumpleaños a todas las familias", concluyó.

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