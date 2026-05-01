Matará celebró su 432° aniversario con un acto central y homenaje a su historia

Autoridades provinciales y vecinos participaron de la conmemoración, donde destacaron la identidad, las tradiciones y el crecimiento de la comunidad.

Hoy 12:36

La comunidad de Matará, localidad del departamento Juan Felipe Ibarra, celebró este jueves su 432° aniversario con un acto central en el playón municipal.

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En representación del Gobierno de la provincia asistió el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo. También autoridades de la zona que fueron recibidas por el comisionado local Orlando D’Andrea.

El acto convocó además a vecinos, familias de la comunidad y visitantes de localidades cercanas, quienes se sumaron a la conmemoración de esta significativa fecha para el pueblo destacando la identidad, la historia y el crecimiento de Matará a lo largo de los años.

En referencia al acontecimiento, Orlando “Dito” D’Andrea, expresó: "Es una fecha tan importante para nuestra comunidad, rica en historia y tradiciones lo que hoy nos reúne para celebrar sus 432 años de esta cuna de próceres y custodios de la reliquia más antigua del país, la cruz catequítica de Matará, símbolo de raíces de nuestra herencia espiritual".

A su turno, Niccolai expresó: "Es importante que los pueblos valoren y festejen sus aniversarios, sus raíces, reconozcan su historia y su identidad, sobre todo esta localidad como Matará, que tiene una historia tan rica de santiagueñidad".

Seguidamente destacó el trabajo realizado en conjunto entre los comisionados, intendentes, asociaciones e instituciones educativas, culturales en las últimas inundaciones, sin dejar de lado a las familias que necesitaban. Esto se valora y se reconoce porque Santiago del Estero es respeto, solidaridad; donde es posible el diálogo, el encuentro y el consenso que sabemos que lo hacemos desde las diferentes vertientes política ideologicas. Hoy los santiagueños nos damos cuenta que tenemos que transitar tiempos y buscar que cosas nos unen y nos permiten aunar criterios ideas y lograr objetivos que nos integren a todos y permitan que esta provincia pueda crecer y desarrollarse. Feliz cumpleaños Matará, feliz cumpleaños a todas las familias", concluyó.