Silva Neder: "Ratificamos el compromiso de seguir enarbolando bien en alto nuestra cultura"

El vicegobernador encabezó la apertura del Festival de la Tradición Gaucha en Villa Robles, donde destacó el valor de las raíces, la familia y el acompañamiento del Estado a las expresiones culturales del interior.

Hoy 14:05

En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador, la localidad de Villa Robles se vistió de gala para dar inicio a la 32ª edición del Festival de la Tradición Gaucha y Cultura Popular en Familia. El acto de apertura estuvo encabezado por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, quien asistió en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, reafirmando el acompañamiento del Ejecutivo a las manifestaciones culturales del interior santiagueño.

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La jornada comenzó con un profundo sentido de fe y tradición. El Vicegobernador participó de una cabalgata junto a diversas agrupaciones tradicionalistas, que partió desde la Capilla Virgen del Rosario escoltando la imagen de la Virgen de Sumampa. La columna de jinetes se dirigió hacia el predio del festival, donde fueron recibidos por la patrona del evento, Nuestra Señora de la Consolación.

Defensa de la identidad cultural

Durante el acto oficial, Silva Neder expresó: "Les traigo el afectuoso saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, quienes ratifican su acompañamiento permanente a todas las expresiones culturales de nuestra provincia".

Precisó: "Este festival no es solo una expresión genuina de nuestra cultura, sino también un espacio dedicado a la familia. En tiempos complicados para la República Argentina, ponemos en valor que se unan esfuerzos para hacer realidad esta fiesta. Ratificamos el compromiso permanente del Gobierno de la Provincia para que la cultura de Santiago del Estero sea enarbolada siempre bien en alto", puntualizó.

Remarcó: "Hoy más que nunca debemos ser solidarios y generosos. Con ello, nuestras tradiciones están garantizadas para el futuro".

Día del trabajador

Asimismo, Silva Neder envió un saludo a los trabajadores santiagueños en su día, calificándolos como la “fuerza motora” que impulsa el desarrollo y el futuro promisorio de la provincia.

Por su parte, Mariela Corbalán, secretaria de la Agrupación Tradicionalista Villa Robles, agradeció el respaldo constante de la gestión de Elías Miguel Suárez y la presencia de Silva Neder, subrayando que sin el apoyo estatal sería imposible sostener este encuentro que año tras año reafirma la identidad y la historia de la región.

Presencias y apoyo institucional

El evento contó con una amplia convocatoria de agrupaciones gauchas, comunidades religiosas y entidades civiles. Estuvieron presentes la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; el comisionado de Villa Robles, Walter Khairallah; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; los diputados Carlos Hazam, Pelusa Soria y Analía Corbalán; comisionados municipales de Los Romanos, "Cachi" Coronel; de Árraga, Ramón Cárdenas y de Brea Pozo, "Lito" Cruz; Griselda Silva (coordinadora del Festival), entre otros funcionarios.

En la oportunidad, se hizo entrega de la declaración de interés de la Cámara de Diputados por esta nueva edición del Festival.