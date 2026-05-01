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Mascotas

Buscan a “Tomy”, un gatito de 7 meses perdido en barrio Rivadavia

El animal se extravió en la zona de Monseñor Dubrovich, entre Güemes e Islas Malvinas. Sus dueños ofrecen recompensa y piden colaboración para dar con su paradero.

Hoy 14:21
Tomy

Una familia del barrio Rivadavia, en la zona de Monseñor Dubrovich, se encuentra en la búsqueda de su gatito “Tomy”, de apenas 7 meses, que se perdió en las últimas horas.

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Según informaron, el animal fue visto por última vez en inmediaciones de las calles Güemes e Islas Malvinas, y desde entonces no ha regresado a su hogar, lo que generó preocupación entre sus dueños.

Ante la situación, solicitan la colaboración de vecinos y de toda persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Asimismo, indicaron que se ofrece recompensa a quien brinde información certera que permita encontrarlo.

Cualquier dato puede comunicarse al número 3855793918.

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