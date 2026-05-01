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Accidente vial en Ruta 66 genera demoras en Puente Perico

Un accidente vial en la Ruta Nacional 66, a la altura del Puente Perico, ocasiona demoras en la circulación en dirección Norte-Sur.

Hoy 14:16

Un accidente vial ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en la Ruta Nacional 66, específicamente en el kilómetro 24, cerca del Puente Perico. Este incidente ha impactado la circulación vehicular en sentido Norte-Sur.

Actualmente, el Cuerpo de Seguridad Vial está trabajando en el sitio para regular el tráfico, permitiendo el paso de vehículos solo por media calzada. Esta medida ha sido implementada para garantizar la seguridad de los conductores y de los equipos de emergencia.

Se recomienda a los conductores que transiten por la zona que lo hagan con extrema precaución y que reduzcan su velocidad al aproximarse al área afectada.

Es fundamental que los automovilistas respeten las indicaciones del personal policial que se encuentra en el lugar, ya que estas están diseñadas para minimizar riesgos y asegurar una fluidez en el tráfico.

Las autoridades locales están trabajando para restablecer la normalidad en la circulación de esta importante vía, que conecta diversas localidades en la provincia de Jujuy.

Las recomendaciones se extienden a evitar el uso de teléfonos móviles y otras distracciones al conducir, especialmente en situaciones de demoras y congestionamiento del tráfico.

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