Preocupa la baja vacunación en niños de 5 años en Santiago del Estero

La Dra. Florencia Coronel, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, advirtió que las coberturas en ese grupo están por debajo de lo óptimo y pidió a las familias completar los esquemas correspondientes.

Hoy 14:58

La baja vacunación en niños de 5 años genera preocupación en Santiago del Estero, donde las coberturas se encuentran por debajo de los niveles óptimos. Así lo advirtió la Dra. Florencia Coronel, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, en diálogo con Noticiero 7.

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La especialista explicó que, durante la pospandemia, se registró una caída en la vacunación. “Hemos tenido bajas coberturas durante lo que fue pospandemia, 2021-2022, porque la gente por varios motivos no se acercaba a vacunar”, señaló.

Si bien indicó que la situación comenzó a mejorar de manera progresiva, remarcó que todavía hay grupos que no lograron recuperar los niveles esperados. “El año pasado hemos tenido coberturas adecuadas, más del 90%, en el grupo de menores de un año. Ese grupo sí se logró retomar y completar los esquemas”, explicó.

Sin embargo, advirtió que el mayor problema aparece en los niños de 5 años, una edad clave para completar refuerzos. “Estamos con coberturas por debajo de lo óptimo, 50-60%, en el grupo de cinco años, que son los más grandes que tienen que completar sus refuerzos para estar vacunados de por vida”, sostuvo Coronel.

En ese sentido, insistió en la importancia de que las familias acerquen a los chicos a los vacunatorios. “Los más chiquitos no van solos, los tienen que llevar. Por eso les decimos a los papás, a las mamás, a los abuelos y a los tíos que acerquen a los niños a vacunarse”, expresó.

La funcionaria detalló que a los 5 años corresponden cuatro vacunas fundamentales. “Corresponde la segunda dosis de la triple viral, varicela, triple bacteriana celular, que es tétanos, difteria y tos convulsa, y una dosis de Salk. Son cuatro vacunas a los cinco años”, precisó.

Coronel también señaló que desde el sistema de salud se trabaja para recuperar coberturas mediante recorridos casa por casa, operativos en escuelas y ampliación de horarios. “Se hace un esfuerzo muy grande desde los equipos de salud y vacunadores en salir casa por casa, volver a hacer las escuelas y retomar las coberturas”, indicó.

Otro de los puntos que mencionó fue la falta de percepción del riesgo. Según explicó, muchas familias dejaron de ver como una amenaza enfermedades que hoy son prevenibles por vacunas. “El propio éxito de las vacunas hizo que las mamás más jóvenes o muchos profesionales de salud más jóvenes no hayamos visto casos de sarampión o de polio. Entonces se va perdiendo esa percepción del riesgo de la enfermedad”, advirtió.

En esa línea, remarcó que la vacunación sigue siendo clave para evitar el regreso de enfermedades. “Si no nos vacunamos, esas enfermedades están regresando, están volviendo. Hemos tenido brotes de sarampión en el país, la polio sigue en dos países del mundo y se vio tétanos en una niña en Santa Fe hace poco”, recordó.

Además, Coronel se refirió a las demoras en el envío de partidas nacionales. Explicó que las vacunas del calendario llegan por trimestre y que en marzo debía recibirse una partida que todavía se encuentra retrasada. “Nación aclaró que la va a enviar en mayo. Son dos o tres meses de demora con vacunas que no hay en stock”, indicó.

La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones remarcó que el acceso a la vacunación es un derecho y pidió garantizar la provisión en tiempo y forma. “La vacuna es un bien social. Hay una ley nacional que habla del derecho a tener la vacuna disponible”, expresó.