Boca viaja con una lista reducida a Santiago y prepara un equipo alternativo

El Xeneize tendrá varias bajas y presentaría una formación con mayoría de cambios ante Central Córdoba.

Hoy 14:29

Luego de su regreso de Brasil, Boca Juniors completó una rápida preparación y viajó a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba por la última fecha del Torneo Apertura 2026. Para este compromiso, el cuerpo técnico decidió presentar una lista de convocados más corta, con cuatro futbolistas menos respecto al partido anterior por Copa Libertadores.

Entre las ausencias se destacan el juvenil arquero Fernando Rodríguez, Rodrigo Battaglia, Agustín Martegani y Camilo Rey Domenech, quienes no viajaron por diferentes motivos vinculados a decisiones técnicas, lesiones o participación en otros equipos del club.

Además, continúan fuera de la convocatoria Edinson Cavani y Carlos Palacios, quienes evolucionan de sus respectivas molestias físicas. En la misma situación se encuentra Ander Herrera, que se recupera de una distensión muscular.

Para este encuentro, el entrenador Claudio Úbeda evalúa realizar una rotación amplia en el equipo, con una formación que incluiría diez modificaciones respecto al último partido. El único que repetiría en el once inicial sería el arquero Leandro Brey.

Posible formación de Boca:

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Milton Giménez.

De esta manera, Boca afrontará el cierre de la fase regular con un equipo alternativo, en un contexto de calendario exigente y con compromisos importantes en el plano internacional.