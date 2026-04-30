Locura por Boca en Santiago: el Xeneize llegó a la "Madre de Ciudades" para enfrentar a Central Córdoba

El plantel arribó pasadas las 16 a nuestra ciudad y fue recibido por cientos de hinchas. Este sábado el equipo de Úbeda enfrentará al Ferroviario.

Hoy 18:10

Boca Juniors ya palpita su presentación en Santiago del Estero. La delegación arribó este viernes pasadas las 16 horas a la ciudad para enfrentar a Central Córdoba este sábado desde las 16.15, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la novena y última fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El plantel xeneize se trasladó directamente a un hotel céntrico, donde fue recibido por cientos de hinchas que se acercaron para brindar su apoyo y alentar al equipo en la previa de un partido importante.

Paredes encabezó el saludo a los hinchas

Uno de los momentos más destacados de la llegada fue el gesto de varios futbolistas que salieron a saludar a los simpatizantes.

El capitán Leandro Paredes tomó la iniciativa y se acercó a la gente, acompañado por Miguel Merentiel, Alan Velasco y Exequiel “Changuito” Zeballos, quienes compartieron un breve contacto con los hinchas y recibieron muestras de afecto.

La escena reflejó el fuerte respaldo del público xeneize en el interior del país, que volvió a hacerse sentir en la llegada del equipo.

Equipo alternativo y necesidad de recuperación

En lo futbolístico, Boca afrontará el compromiso con una formación alternativa, en una decisión del cuerpo técnico de Claudio Úbeda que prioriza el calendario cargado y el próximo desafío internacional.

El Xeneize viene de sufrir una derrota ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores, resultado que cortó una larga racha positiva y obliga al equipo a buscar una rápida recuperación.

Con la mirada puesta en Ecuador

Tras el partido en Santiago del Estero, Boca emprenderá viaje hacia Ecuador, donde enfrentará a Barcelona de Guayaquil por la próxima fecha del torneo continental.

Ese encuentro aparece como clave para el futuro del equipo en la Copa, por lo que el duelo ante Central Córdoba también servirá para darle rodaje a variantes y mantener el ritmo competitivo.

Con un gran recibimiento y la expectativa en alza, Boca ya está instalado en Santiago del Estero y listo para salir a escena en el Madre de Ciudades.