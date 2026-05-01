Boca en Santiago: el Changuito Zeballos fue uno de los más ovacionados

Boca Juniors ya se encuentra en Santiago del Estero, donde este sábado enfrentará a Central Córdoba por la novena y última fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y su llegada estuvo marcada por un recibimiento multitudinario.

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El plantel xeneize arribó a la “Madre de Ciudades” en medio de una gran expectativa y fue recibido por una importante cantidad de hinchas que se acercaron para ver de cerca a sus ídolos.

Zeballos, profeta en su tierra

Una de las grandes ovaciones fue para Exequiel “Changuito” Zeballos, quien fue reconocido por el público local y vivió un momento especial en su provincia.

El delantero santiagueño recibió el cariño de su gente, en una postal que reflejó el fuerte vínculo que mantiene con los hinchas de la región.

Durante la llegada, varios jugadores salieron a saludar a los fanáticos, se sacaron fotos y firmaron autógrafos, generando un clima festivo en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la delegación.

El contacto cercano con el plantel fue celebrado por los hinchas, que acompañaron con banderas, cánticos y mucha emoción.

Boca ya está listo para salir a escena en el estadio Único Madre de Ciudades, en un partido que tendrá un condimento especial para Zeballos, que volverá a jugar en su tierra.