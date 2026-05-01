Creatina: beneficios comprobados y mitos comunes

La creatina es uno de los suplementos más investigados en el ámbito deportivo, con más de 200 estudios que avalan su eficacia. Sin embargo, persisten numerosos mitos sobre su uso y efectos.

Hoy 18:12

La creatina es un suplemento popular en el mundo del deporte, utilizado principalmente por atletas y culturistas para mejorar su rendimiento físico. Desde su introducción en la década de 1990, ha sido objeto de numerosos estudios que respaldan su eficacia en el aumento de la fuerza y la masa muscular.

Un aspecto notable de la creatina es su capacidad para aumentar las reservas de fosfocreatina en los músculos, lo que permite una producción más rápida de ATP, la principal fuente de energía durante ejercicios de alta intensidad. Esto ha llevado a que muchos deportistas la consideren un aliado imprescindible en su entrenamiento.

A pesar de sus beneficios, existen mitos en torno a la creatina que pueden generar confusión. Uno de los más comunes es la creencia de que su uso provoca deshidratación. Sin embargo, investigaciones han demostrado que este suplemento no causa una pérdida significativa de líquidos en el cuerpo cuando se usa adecuadamente.

Otro concepto erróneo es que la creatina es perjudicial para los riñones. Diversos estudios han indicado que, en individuos sanos, el uso de creatina no está asociado con daños renales, siempre y cuando se consuma en dosis recomendadas.

La dosis recomendada de creatina suele ser de 3 a 5 gramos diarios, aunque algunos optan por una fase de carga inicial de 20 gramos durante una semana. Esta estrategia puede ayudar a saturar más rápidamente los depósitos musculares y, por ende, a obtener resultados más rápidos.

Es importante tener en cuenta que, aunque la creatina puede ser un suplemento eficaz, no es un sustituto de una alimentación balanceada y un entrenamiento adecuado. Para maximizar los beneficios, es esencial combinar su uso con una dieta rica en nutrientes y un programa de ejercicio bien estructurado.

Finalmente, la creatina continúa siendo objeto de investigación, y nuevos estudios siguen explorando sus efectos en diferentes poblaciones, incluida la posibilidad de beneficios en la salud cognitiva y en enfermedades neuromusculares. Así, este suplemento no solo se limita al ámbito deportivo, sino que promete tener aplicaciones más amplias en el futuro.