Colapinto y un gran viernes: cumplió con otra buena actuación en la clasificación y largará octavo en la Sprint

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y largará desde el octavo puesto, en lo que representa su mejor rendimiento en lo que va de la temporada.

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El piloto argentino aprovechó las mejoras introducidas en el chasis del Alpine A526 y logró meterse entre los diez mejores, superando incluso a su compañero Pierre Gasly, que partirá desde la décima posición.

Un salto de calidad con el auto mejorado

Luego de la exhibición masiva en Argentina, Colapinto llegó a Estados Unidos con un monoplaza optimizado y lo hizo notar en pista.

Tras finalizar 11° en la única práctica libre, el pilarense dio un salto de rendimiento en la qualy sprint, donde mostró solidez, ritmo y confianza para meterse en el top 10.

De sostener esa posición en la carrera sprint, el argentino podría sumar puntos importantes en el campeonato.

Norris sorprendió y se llevó la pole

La gran sorpresa de la jornada fue Lando Norris, que se quedó con la pole position pese a no haber sido protagonista en los ensayos previos, donde había terminado séptimo.

El británico de McLaren marcó el mejor tiempo y resistió el intento final del joven italiano Kimi Antonelli, de apenas 18 años, que largará segundo.

El tercer lugar fue para el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri, completando un gran día para la escudería británica.

La grilla de la sprint en Miami

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine)

Críticas de Hamilton al reglamento

En paralelo a la actividad en pista, Lewis Hamilton volvió a manifestar su descontento con el reglamento actual de la Fórmula 1, apuntando a la falta de diálogo con los pilotos.

“No tenemos voz ni voto”, expresó el británico, en una crítica que suma tensión en medio de los cambios que atraviesa la categoría.

Con todo listo, Colapinto buscará este sábado capitalizar su gran clasificación y confirmar en carrera el crecimiento que viene mostrando en la máxima categoría.