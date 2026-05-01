Conmoción en el interior de Santiago del Estero: un obrero murió en plena jornada laboral en el Día del Trabajador

La Justicia investiga el fallecimiento de Héctor José Verdum, de 50 años, quien se descompensó mientras trabajaba en un obraje del departamento Moreno. Ordenaron autopsia y medidas para esclarecer el hecho.

Hoy 18:32

Un trágico episodio sacudió al interior santiagueño este viernes 1 de mayo, cuando un obrero rural de 50 años falleció de manera repentina mientras realizaba tareas en un obraje ubicado en la zona de Vilelas, en el departamento Moreno, en plena conmemoración del Día del Trabajador.

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El hecho se registró alrededor de las 10:00, momento en el que, según informaron fuentes policiales, el trabajador se desvaneció en medio de la jornada laboral, ante la presencia de su empleador, identificado como Alberto Alejandro Del Castillo, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

La víctima fue identificada como Héctor José Verdum, quien se desempeñaba en un sector de difícil acceso, caracterizado por la espesa vegetación y caminos rurales complejos, lo que dificultó la llegada de los equipos de emergencia.

Ante la urgencia, una comisión policial junto a personal sanitario del Hospital de Tránsito de Vilelas se trasladó por la Ruta Provincial Nº 56, debiendo recorrer varios kilómetros por picadas hasta llegar al campamento.

Al arribar, los profesionales de la salud intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano, ya que el hombre no presentaba signos vitales, indicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

De acuerdo con los primeros indicios, Verdum habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa del fallecimiento será determinada con precisión a través de la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Guido, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, mientras que también se ordenó tomar declaración a los compañeros de trabajo y al empleador, además de realizar una inspección ocular en el lugar del hecho para evaluar las condiciones laborales y ambientales.

El fallecimiento generó profunda conmoción en la comunidad de Vilelas, donde residía la víctima, y reaviva el debate sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo rural en zonas alejadas del interior provincial.