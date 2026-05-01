Julieta Poggio explicó por qué se quitó las carillas dentales y defendió su derecho a decidir sobre su imagen

La actriz contó que tomó la decisión por exigencias laborales y respondió a las críticas en redes y de un odontólogo, en medio del debate sobre los cambios estéticos.

Hoy 18:30

Tras una oleada de comentarios en redes sociales sobre su cambio de imagen, Julieta Poggio se quitó los implantes dentales, pero enfrentó las críticas que recibió y defendió el derecho a decidir sobre los procedimientos estéticos. La actriz y ex participante de Gran Hermano, lejos de evitar la polémica, se expresó con claridad sobre el tema tanto en televisión como en plataformas digitales.

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Tras recibir diferentes opiniones, Julieta Poggio declaró en Intrusos que retiró las carillas dentales por exigencias de un nuevo trabajo, donde debía aparecer en planos cortos. Insistió en que nadie debe explicar públicamente sus elecciones personales, y remarcó que cada persona es libre de modificar su imagen sin requerir aprobación externa, a pesar de las críticas, incluso por parte de profesionales de la odontología.

En ese diálogo, la ex participante explicó: “Tengo un trabajo ahora que requiere tipos de planos muy de cerca, que no podía tenerlas. Entonces, bueno, me las saqué y listo”. Subrayó que el procedimiento es reversible y señaló: “Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento estético”.

Críticas de un odontólogo y reacción en redes sociales

La decisión de Julieta Poggio generó una intensa reacción no solo entre seguidores en redes sociales, sino también en el ámbito profesional. Un odontólogo cordobés difundió un video que se hizo viral, en el que sostuvo que las carillas pueden causar “un desgaste innecesario de piezas dentales sanas” y cuestionó el motivo detrás de modificar una sonrisa previamente elogiada.

Consultada al respecto en Intrusos, Poggio fue contundente: “Yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en su feed videos criticando a otros colegas. Subí algo de tu trabajo, a ver si podés. Siempre duelen las críticas”. Y reiteró la posibilidad de cambiar de opinión: “Lo quería probar y es un procedimiento que vos podés probar y sacártelo y que tus dientes queden perfectos. Entonces, quería probar, probé”.

Debate sobre libertad estética y presión mediática

En el streaming Rumis (La Casa), la artista, previo a quitarse las carillas, profundizó respecto al debate sobre los procedimientos estéticos y el señalamiento en redes sociales: “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos… pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”.

Julieta Poggio apuntó a la libertad individual sobre la imagen: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”. Sobre el trasfondo de los comentarios negativos, agregó: “Para mí son inseguridades y envidia que la gente proyecta en cosas que quieren hacer y no pueden porque no les da o no se animan”.