A 20 años del histórico ascenso de Quimsa a la Liga Nacional de Básquet

El 1 de mayo de 2006, La Fusión venció a Obras en Núñez y dio el gran salto. El club lo recordó con un emotivo video protagonizado por Juan Ángel López y Bruno Ingratta.

Hoy 18:38

Este 1 de mayo se cumplen 20 años de uno de los hitos más importantes en la historia del deporte santiagueño: Quimsa lograba el ascenso a la Liga Nacional de Básquet, conseguido en 2006 tras imponerse en la serie ante Obras Sanitarias en Núñez.

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Aquel logro marcó un antes y un después para La Fusión, que desde entonces se consolidó como uno de los equipos más competitivos del país y protagonista habitual en la máxima categoría del básquet argentino.

Una fecha que quedó en la historia

El triunfo en Buenos Aires significó el salto definitivo a la elite para el conjunto santiagueño, que comenzaba a escribir una etapa dorada en su historia deportiva.

Con el paso de los años, Quimsa no solo logró sostenerse en la Liga Nacional, sino que también alcanzó títulos y protagonismo tanto a nivel local como internacional.

En el marco de este aniversario, el club publicó un emotivo video en sus redes sociales, donde repasó aquel ascenso histórico con la participación de Juan Ángel López y Bruno Ingratta, dos nombres ligados a ese momento inolvidable.

De un sueño a una realidad consolidada

A dos décadas de aquel logro, Quimsa celebra no solo un ascenso, sino el inicio de un proceso que lo posicionó entre los grandes del básquet argentino.

El recuerdo del 1 de mayo de 2006 sigue vigente como símbolo de crecimiento, identidad y orgullo para todo el pueblo fusionado.