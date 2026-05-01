Estrategias efectivas para un CV que llame la atención en Argentina

En Argentina, el 70% de los empleadores considera que un buen currículum vitae es esencial para la selección de personal. Con las herramientas adecuadas, puedes hacer que tu CV se destaque entre la multitud.

Hoy 18:02

El mundo del trabajo en Argentina exige cada vez más a los postulantes, y la forma de presentar la información laboral es clave. El currículum vitae (CV) es la primera impresión que un empleador tendrá de un candidato, y es fundamental que este documento sea claro y atractivo.

Según datos de 2023, el 70% de los reclutadores en Argentina afirma que un CV bien estructurado incrementa las posibilidades de ser entrevistado. Por lo tanto, es vital dedicar tiempo a su elaboración, asegurándose de resaltar las habilidades y experiencias más relevantes.

Un aspecto crucial al armar un CV es la personalización. Cada vez que te postules a un nuevo empleo, adapta tu CV a las especificaciones del puesto. Esto demuestra que te has tomado el tiempo para entender la empresa y sus necesidades.

Además, es importante que tu CV sea visualmente atractivo. Usa un diseño limpio y profesional, evitando fuentes extravagantes o colores excesivos. Un formato claro facilita la lectura y permite que el reclutador encuentre la información necesaria rápidamente.

No debes olvidar incluir tus logros cuantificables en cada experiencia laboral. En lugar de simplemente enumerar tareas, destaca lo que has conseguido en cada posición, como mejoras en ventas o reducciones de costos.

Finalmente, un detalle que a menudo se pasa por alto es la revisión ortográfica y gramatical. Un error puede dar una mala impresión. Utiliza herramientas de corrección y pide a alguien más que revise tu CV antes de enviarlo.

Con el auge de plataformas digitales, muchas empresas en Argentina también utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS). Asegúrate de que tu CV esté optimizado para estos sistemas, incluyendo palabras clave relevantes para el puesto al que aspiras.