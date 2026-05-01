Disturbios y detenidos en Chile durante las marchas por el Día del Trabajador

Enfrentamientos entre manifestantes y la policía marcaron la jornada en Santiago, en medio de tensiones políticas al inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Hoy 17:22

Las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo en Chile estuvieron atravesadas por incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con varias detenciones en distintos puntos de la capital.

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Los episodios más violentos se registraron en las inmediaciones de la Universidad de Santiago, donde grupos encapuchados arrojaron piedras, palos y elementos pirotécnicos contra efectivos de Carabineros de Chile. La respuesta policial incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes, en una escena que se repitió en otros sectores de la ciudad.

También se registraron disturbios a lo largo de la Avenida Alameda, lo que obligó al cierre de varias estaciones del Metro de Santiago, entre ellas Universidad de Santiago, Estación Central y Los Héroes. La interrupción del servicio afectó a miles de usuarios en plena jornada laboral, mientras que se reportó además la descompensación de un hombre que debió ser trasladado a un centro de salud.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cifras oficiales sobre la cantidad de detenidos ni el nivel de convocatoria de las protestas.

En paralelo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llevó adelante una movilización independiente que se desarrolló sin incidentes. Su secretario general, Eric Campos, cuestionó las políticas económicas del gobierno al considerar que responden a “una ideología que fracasó”.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast defendió su programa económico, que contempla una reducción del impuesto corporativo y ajustes fiscales. Según sostuvo, el objetivo es reactivar la economía y salir del estancamiento, aunque desde sectores opositores advierten que estas medidas podrían favorecer principalmente a los sectores de mayores ingresos.

Durante una actividad oficial, Kast también hizo un llamado a la calma y pidió “aislar a los violentos”, al tiempo que remarcó la importancia de resguardar la infraestructura pública y privada. Además, expresó preocupación por la situación del empleo en el país, señalando que más de 900.000 personas no cuentan con trabajo formal, especialmente mujeres y jóvenes.